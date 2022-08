Dato che Overwatch 2 è gratis, le sue skin potrebbero costarvi un occhio

Sappiamo che nei prossimi mesi potremo mettere definitivamente le mani su Overwatch 2, che apre una nuova era per il celebre hero shooter di casa Blizzard e con cui l’appuntamento è fissato per il prossimo 4 ottobre. Sappiamo anche che il gioco sarà impostato come un free-to-play, il che significa che per monetizzare si affiderà alla sua persistenza e alla possibilità di acquisti in-game che i giocatori potrebbero scegliere di fare.

Tuttavia, la portata dei prezzi di questi acquisti in-game è ancora tutta da vedere e, come segnalato da alcuni giocatori che hanno ricevuto un sondaggio direttamente da Blizzard, potrebbe proporre delle cifre sorprendentemente alte. Come evidenziato dal sito specializzato Stevivor, infatti, nel sondaggio vengono proposte domande come «quanto è plausibile che tu possa comprare una skin mitica per $44,99?».

Per chi ha difficoltà con i numeri, al tasso di cambio attuale $44,99 americani corrispondono a 43,98 euro – praticamente il prezzo proposto da alcuni giochi completi.

Altre domande tastano invece la plausibilità dell’acquisto di skin leggendarie per $24,99 (24,41 euro), tra le altre cose, lasciando insomma intuire che i costi delle skin per i giocatori che intendono sbizzarrirsi con gli acquisti in-game, se le risposte a questi sondaggi dovessero dare un feedback positivo a Blizzard, potrebbero essere particolarmente esosi.

Di seguito potete vedere alcune delle domande ricevute dai giocatori, condivise su Twitter:

Oof, friend of mine got an Overwatch survey for his account, some of these prices they're gauging for OW2 are really expensive.

I hope this is just him getting one of the higher price surveys and not an indication that they're leaning towards this much monetization. pic.twitter.com/RWr7LbwkLB

— Portergauge ️‍ (@Portergauge) July 30, 2022