Cyberpunk Edgerunners vince il premio “Anime dell’Anno”: CD Projekt è entusiasta

La grande qualità di Cyberpunk Edgerunners ha contribuito all’incredibile rinascita di Cyberpunk 2077, attirando tantissimi fan che hanno voluto dare una seconda chance all’ambizioso RPG di CD Projekt, dopo i numerosi aggiornamenti arrivati negli scorsi mesi.

La sorprendente serie Netflix ha conquistato tutti e ha permesso anche allo stesso Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) di vivere una seconda giovinezza, testimoniata nelle scorse ore da uno dei premi più ambiti dalle serie animate di tutto il mondo.

Come riportato da GamesRadar+, si è infatti svolta l’ultima edizione di The Anime Awards presentata da Crunchyroll a Tokyo, che ha eletto proprio Cyberpunk Edgerunners come la serie “Anime dell’Anno”, sbaragliando la concorrenza serrata di produzioni come SPY X FAMILY, Attack on Titan e Demon Slayer.

Edgerunners ha inoltre guadagnato il premio per la miglior performance VA inglese, vinto da Zach Aguilar nei panni di David Martinez, oltre a diverse nomination per categorie come miglior character design e migliore animazione.

Un traguardo di cui naturalmente CD Projekt RED non poteva che definirsi orgogliosa: il team ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il supporto e per averlo votato, sottolineando che «è un onore» aver vinto un premio così prestigioso.

This past weekend at the Crunchyroll Anime Awards ceremony, @edgerunners was awarded Anime of the Year and Best VA Performance (EN)!

It's such a great honor and we'd like to thank everyone for their support, votes, and for watching our anime pic.twitter.com/WKnoiv8LXA

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 6, 2023