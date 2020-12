Cyberpunk 2077 su mobile? Sì, ma è pericolosissimo

Cyberpunk 2077 è disponibile da poche settimane su console old-gen, PC e Google Stadia, finendo nell’occhio del ciclone per la ormai ben nota questione dei bug e dei rimborsi.

Nonostante i problemi, il gioco si è rivelato campione di incassi, tanto che ora alcuni programmatori senza scrupoli avrebbero deciso di sfruttare a loro vantaggio la situazione, rivolgendosi però all’utenza mobile.

Sembra infatti che sugli store Android sia apparsa una versione mobile del gioco che in realtà è un malware davvero dannoso per il vostro apparecchio. Tatyana Shishkova, analista per conto di Kaspersky, ha infatti scoperto un ransomware “camuffato” da edizione mobile di Cyberpunk 2077.

Una volta scaricata l’app sul dispositivo della vittima, questa è in gradi di infettare il sistema non appena la procedura di installazione giunge al termine. Soprannominato “Coderware”, il malware è in grado di crittografare i contenuti dello smartphone, utilizzando una cosiddetta “chiave hardcoded“ (un decryptor può essere utilizzato per recuperare i file senza dover pagare il riscatto).

I malcapitati hanno infatti solo 10 ore per inviare 500 dollari in Bitcoin ai criminali, altrimenti il ​​loro file crittografato verrà eliminato definitivamente. Il nostro consiglio, quindi, è quello di stare alla larga da ogni tipo di applicazione a nome Cyberpunk 2077: al momento non esiste alcuna versione mobile del gioco, così come qualsiasi app o programma di installazione Android è assolutamente falso.

Poche ore fa CD Projekt RED ha pubblicato una nuova patch per il gioco, portandolo in questo modo alla versione 1.06.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 riceverà prossimamente anche una versione nativa per PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, gratuita per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PS4.