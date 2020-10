Cyberpunk 2077, rubare le auto sarà un’abilità (e all’inizio non l’avremo)

Cyberpunk 2077 ha rivelato la sua dimensione da GTA-like nell’ultimo Night City Wire, dedicato non a caso alle automobili e alle moto che potremo guidare nel gioco.

Il fatto che ci siano veicoli moderni, se non futuristici, non implica che su questo aspetto CD Projekt RED abbia rinunciato alla natura RPG del progetto.

Tutte le attività eseguibili nell’open world saranno infatti collegate ai progressi del nostro personaggio, inclusa l’acquisizione di nuovi mezzi.

Ci saranno abilità da sbloccare e statistiche da potenziare per rubare veicoli in vari modi, che saranno più raffinati mano a mano che le miglioreremo.

Alimentare le statistiche del fisico, ad esempio, permetterà di scacciare gli NPC dalle loro auto mentre sono alla guida.

Concentrarsi su quelle tecniche consentirà di farsi strada nelle auto parcheggiate a suon di hack senza farsi scoprire.

All’inizio, invece, i giocatori non potranno rubare affatto le auto, né in movimento che parcheggiate, perché non abbastanza preparati.

Le auto rubate in Cyberpunk 2077 non potranno essere tenute una volta abbandonate, sebbene ci saranno altri modi per arricchire il proprio garage.

I giocatori potranno comunque accedere un menu a cascata durante il loro gameplay per accedere subito alla lista dei veicoli posseduti ed “evocarli” all’istante come facevano su The Witcher 3 con il cavallo Rutilia.

L’elenco includerà molti mezzi noti, come l’iconica Porsche di Johnny Silverhand, e tanti altri da recuperare nelle diverse aree di Night City.