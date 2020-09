Cyberpunk 2077: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 2 settembre: i prezzi sono stati aggiornati. Vi consigliamo di sfruttare in modo particolare lo sconto attualmente offerto sulla Day One Edition.

Il prossimo 19 novembre, a otto anni di distanza dal suo primo annuncio ufficiale, Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi di questo 2020 videoludico, sbarcherà finalmente nei negozi, dando modo ai giocatori di immergersi nel nuovo prodotto realizzato da CD Projekt RED, software house già conosciuta per la serie The Witcher. Abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior modo per prenotare il titolo consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, noto store online che consente di acquistare il gioco al prezzo minimo garantito.

Cyberpunk 2077, basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, ci metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere. Così come ci ha abituato in passato con The Witcher 3: Wild Hunt, anche questa volta CD Projekt RED propone diverse versioni della sua opera, da quella standard ad una maestosa versione da collezione che farà gola a tutti gli appassionati del genere.

Standard Edition – Day One Edition

Immancabile l’edizione base del gioco, chiamata “Day One Edition“, che tuttavia, a differenza della maggior parte delle produzioni odierne, propone qualche contenuto aggiuntivo rispetto al solo disco di gioco. Infatti, all’interno della confezione troveremo anche la colonna sonora, il libretto digitale con una selezione di bozzetti, il manuale (ormai merce rara nel panorama odierno) e sfondi per desktop e dispositivi mobile. Se volete qualcosa di più, è disponibile anche abbinata ad una steelbook esclusiva.

Collector’s Edition

Ambita dai fan più accaniti, attualmente l’edizione da collezione è esaurita, ma vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina dato che, saltuariamente, torna disponibile qualche copia che, purtroppo, termina in pochissimo tempo. Oltre ai contenuti presenti nella precedente versione, troveremo una statuetta di 25 cm raffigurante V, un artbook con copertina rigida, un set di spille di metallo e portachiavi di metallo della Quadra V-Tech, una copia annotata della guida turistica di Night City sigillata in una busta per le prove dell’NCPD, un compendio sull’ambientazione e sulla storia del mondo di gioco, cartoline e mappa di Night City ed un set di adesivi.