Cyberpunk 2077, CD Projekt impara la lezione: lo sviluppo subirà cambiamenti profondi

Il “caso” Cyberpunk 2077 resta sicuramente una delle pagine più memorabili — per i motivi sbagliati — della recente storia videoludica: nonostante le promesse di CD Projekt, l’ambizioso GDR fu lanciato su console in condizioni molto difficili da accettare.

Fortunatamente, dopo duri mesi di lavoro e dopo tanti aggiornamenti, il team è riuscito a ribaltare la situazione e rendere Cyberpunk 2077 il trionfo che molti fan si aspettavano (lo trovate su Amazon).

L’annuncio di tantissimi giochi della serie The Witcher e di un sequel di Cyberpunk 2077 ha però preoccupato non poco fan e addetti ai lavori: la paura è infatti che una tale mole di lavoro possa portare gli sviluppatori a commettere gli stessi errori visti con il lancio dell’avventura ambientata a Night City.

Ricorderete infatti che Cyberpunk 2077 venne realmente testato solo su PC, mentre le edizioni console al day one sono state letteralmente invase da bug vari e problemi di ottimizzazione: come riportato da PlayStation LifeStyle, CD Projekt ha promesso che tale situazione non si verificherà mai più in futuro.

Nel loro ultimo aggiornamento video ufficiale, gli sviluppatori hanno infatti dichiarato tutta la volontà di non ripetere gli errori commessi in passato, testando da adesso in poi tutte le versioni in modo approfondito, per tutto il tempo necessario:

«Testeremo la qualità del gameplay su ogni piattaforma fin dall’inizio, e non ci concentreremo solo sulla build PC degli sviluppatori. Ovviamente questo rende le fasi iniziali del processo creativo un po’ più tediose, ma questo ci permette di acquisire fiducia e un controllo maggiore durante le fasi più avanzate».

Controllando fin da subito la qualità dei loro nuovi progetti su ogni singola versione si è infatti in grado di limitare il più possibile bug inaspettati durante ogni fase del processo creativo, permettendo così agli sviluppatori di potersi sempre assicurare che ogni singola versione del prodotto giri come previsto.

Un bel passo in avanti dopo i disastrosi giorni di lancio di Cyberpunk 2077: le parole del team di sviluppo dimostrano che il team avrebbe davvero imparato la lezione. Non possiamo dunque che incrociare le dita e attendere ulteriori sviluppi sui nuovi giochi in arrivo.

Del resto, proprio pochi giorni fa alcuni sviluppatori avevano elogiato le condizioni di lavoro di CD Projekt, in netto miglioramento rispetto al passato. Il futuro, se le promesse saranno mantenute, appare essere dunque molto radioso.