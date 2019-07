Cuphead: superate le 4 milioni di copie vendute

Durante la giornata di oggi Netflix, King Features Syndicate e Studio MDHR hanno annunciato The Cuphead Show, una serie animata in arrivo sulla piattaforma streaming e ispirata al popolare run ‘n’ gun per PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Ora, THR ha riportato la notizia che il gioco in questione ha da poco superato la notevole cifra delle 4 milioni di copie vendute nel mondo dal giorno del lancio (avvenuto circa 3 anni fa).

Cuphead è un titolo sviluppato e pubblicato da Studio MDHR.

Uscito originariamente nel 2017 su Windows e Xbox One, dal 2018 è su Mac OS e dal 18 aprile 2019 è disponibile anche su Nintendo Switch (qui la nostra recensione del gioco).

