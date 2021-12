Cuffie gaming HyperX Cloud Alpha ora a un prezzo bomba su Amazon! 40% di sconto!

Anche oggi, lunedì 20 dicembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, ci sono sicuramente le cuffie gaming HyperX Cloud Alpha, che attualmente potete portarvi a casa a soli 59,99€, rispetto agli usuali 99,99€ di listino, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 40€.

Le cuffie gaming HyperX Cloud Alpha sono dotate di driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio in grado di fornire un’elevata limpidezza ai suoni eliminando le distorsioni. I padiglioni in pelle sintetica assicurano un buon isolamento passivo, mentre la robustezza è garantita dall’archetto in alluminio.

Il microfono delle cuffie gaming HyperX Cloud Alpha è scollegabile, così come i cavi intrecciati – questi ultimi dotati di comodi controlli audio. Si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per chi preferisce contare sull’affidabilità di un headset su cavo.

Le cuffie gaming HyperX Cloud Alpha sono compatibili con diverse piattaforme e hanno i controlli audio sul cavo, in modo che i giocatori PS4, PC, Xbox One, Switch e altre dotate di ingresso jack da 3,5mm possano godersi al meglio l’esperienza offerta dall’headset.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo paio di cuffie gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

