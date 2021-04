Cuffie BOSE Noise Cancelling 700 ad un prezzo imperdibile nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 15 aprile 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti attualmente in vendita a prezzo scontato vi segnaliamo in particolar modo le cuffie BOSE NOISE CANCELLING 700, proposte a soli 299,99€, rispetto ai 399€ usuali di listino, per un risparmio reale di circa 100€. L’headset, pensato per trasformare qualsiasi spazio in un luogo perfetto per ascoltare musica o semplicemente isolarsi dal mondo esterno, offre un’avanzata riduzione del rumore che impiega microfoni posizionati sia all’interno che all’esterno dei padiglioni per monitorare i suoni circostante e produrre un segnale opposto per ridurli.

Le cuffie BOSE NOISE CANCELLING 700 offrono inoltre una qualità di riproduzione ottimale ed un’eccezionale autonomia, garantendovi fino a 20 ore di riproduzione wireless con una sola ricarica. Infine, nel caso il livello della batteria scenda in modo consistente, basteranno solo 15 minuti di ricarica rapida per fornirvi ulteriori 2 ore di autonomia. L’headset è dotato di controlli touch capacitivi sul padiglione destro, i quali permettono di gestire il volume, chiamate e musica senza ricorrere allo smartphone.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld