Crysis Remastered, la data di uscita su PS4 è (molto) vicina

Uscito su Nintendo Switch diverse settimane fa (più precisamente il 23 luglio scorso), Crysis Remastered è ora in dirittura d’arrivo anche su console PS4.

Stando a un video pubblicato sul canale ufficiale di PlayStation Access, sembra proprio che il rilascio dello sparatutto in soggettiva sci-fi sulla piattaforma Sony sia davvero imminente, visto che già a partire da questa settimana potremo metterci finalmente le mani sopra.

Il gioco targato Crytek sarebbe infatti previsto per la giornata di venerdì 1 agosto, vale a dire tra appena due/tre giorni dal momento in cui scriviamo. Poco sotto, trovate il video in cui viene rivelata la data di rilascio (andate al minuto 02:25 per ascoltare l’annuncio con le vostre orecchie).

Al momento, manca ancora la conferma di Crytek quindi la notizia è da considerarsi solamente ufficiosa (sebbene è altamente probabile che venga confermata). Non è da escludere infatti che l’ufficialità del rilascio di Crysis Remastered su console PS4 possa avvenire già nelle prossime ore, magari attraverso i consueti canali social ufficiali dello sviluppatore.

Ricordiamo che a inizio luglio il publisher aveva annunciato di aver deciso di rinviare l’uscita del gioco e la pubblicazione del trailer con una nota ufficiale, nella quale la compagnia ha fatto sapere di aver deciso di posticipare l’appuntamento con il reveal del titolo, poiché la community «merita innegabilmente un gioco di alta qualità, che è quello che vogliamo dare ai nostri fan. Per assicurarci di riuscire nell’intento, dobbiamo rinviare il lancio su tutte le piattaforme, e il debutto del trailer di qualche settimana.»

Nella nostra recensione della versione Switch di Crysis Remastered vi abbiamo spiegato che «il team di sviluppo è riuscito a portare sulla console ibrida della Casa di Kyoto un gioco tecnicamente impressionante anche a tredici anni dall’uscita. Certo, alcuni piccoli sacrifici – specie per quanto riguarda la risoluzione generale – non devono scoraggiare coloro che decideranno di avvicinarsi al gioco, magari per la prima volta in assoluto.»