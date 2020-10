Abbiate pazienza: l’affascinante Cris Tales uscirà molto più tardi del previsto (anche su next-gen)

Se stavate aspettando l’imminente uscita di Cris Tales, mettetevi comodi e non abbiate fretta: il gioco di ruolo a turni, infatti si farà aspettare – e non poco. La notizia è arrivata oggi da Modus Games, che con estrema chiarezza ha annunciato di non poter rispettare la precedente data del 17 novembre. Il gioco è così rinviato a un generico 2021, quando sbarcherà su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Christina Seeyle, CEO di Modus Games, ha spiegato attraverso una nota ufficiale:

La decisione di rimandare l’uscita non è stata presa a cuor leggero, ma è stata necessaria per permettere a tutti gli sviluppatori di Dreams Uncorporated e SYCK di regalare ai fan in attesa la miglior versione possibile di Cris Tales.

La necessità di tempo extra, insomma, è alla base di questo rinvio, che permetterà agli sviluppatori di lavorare più a lungo sul gioco, affinandolo al meglio. Da oggi sono comunque aperti i pre-order su tutte le piattaforme e, effettuandolo, avrete in regalo un poster.

Cris Tales vi fa giocare vedendo presente, passato e futuro contemporaneamente

Vi abbiamo parlato in precedenza di Cris Tales perché siamo stati incuriositi dal suo peculiare approccio all’uso del tempo: le vicende sono infatti narrate dal punto di vista di una protagonista che ha la capacità di viaggiare nel passato o nel futuro – con questi che si affiancano al presente in un’unica schermata di gioco, particolarmente suggestiva.

La meccanica, come vi spiegammo nella nostra video anteprima, viene sfruttata anche in sede di combat system (a turni), con la possibilità di proiettare nel passato o nel futuro i vostri nemici. A tutto questo si affianca anche una direzione artistica peculiare, da illustrazione realizzata a mano, con un’interfaccia che richiama invece Persona 5.

L’attesa per Cris Tales sarà insomma più lunga del previsto, ma promette di essere utile per consegnare agli appassionati dei JRPG classici quella visione che era stata promessa per il gioco.