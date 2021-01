Cosa comprano online i videogiocatori? Secondo Amazon, soprattutto gift card

Il 2020 è stato un anno in cui gli acquisti si sono fatti sempre più digitali, considerando le difficoltà a cui volenti o nolenti sono andati incontro i rivenditori fisici, in virtù delle fasi di quarantena che ci siamo ritrovati a vivere. Così, le grande catene di negozi della Rete hanno assecondato i desideri dei videogiocatori, permettendoci anche di farci un’idea di quali siano i prodotti più acquistati dai videogiocatori nel 2020.

Le classifiche di Amazon USA, messe insieme dal sito GamesIndustry, ci suggeriscono che i giocatori comprano soprattutto gift card che poi spendono nei negozi digitali delle loro console preferite. Anziché i giochi in sé in formato fisico, quindi, vengono spesso acquistate card che permettono di caricare credito sul proprio account PlayStation Store/Xbox Store/Nintendo eShop, per sé o per qualcuno a cui si vuole fare un regalo, lasciandogli così la libertà di decidere che gioco acquistare.

I giocatori comprano online una valanga di gift card

La più quotata dell’anno è stata la generosa gift card da $100 per PlayStation Store, inseguita da quella da $10 per Xbox e da quella da $10 per Nintendo eShop. Esatto: l’intero podio dell’anno videoludico è rappresentato da gift card, con il primo videogioco a comparire nella lista che è Animal Crossing: New Horizons, piazzatosi in quinta posizione.

Il secondo è invece Super Mario 3D All-Stars, il gioco celebrativo a tempo limitato dei trentacinque anni di Mario, che è invece ottavo. Entrambi i videogiochi sono disponibili su Nintendo Switch.

Di seguito, la classifica completa.

I prodotti più acquistati su Amazon dai videogiocatori nel 2020

$100 PlayStation Store Gift Card $10 Xbox Gift Card $10 Nintendo eShop Gift Card $10 PlayStation Store Gift Card Animal Crossing: New Horizons Roblox Gift Card – 800 Robux BENGOO G9000 Stereo Gaming Headset Super Mario 3D All-Stars $20 Xbox Gift Card Roblox Gift Card – 2000 Robux amFilm Tempered pellicola in vetro temperato for Nintendo Switch SanDisk 128GB microSDXC per Nintendo Switch Xbox Live Gold: 12 Month Membership Mario Kart 8 Deluxe PlayStation Plus: 1 mese RUNMUS Gaming Headset Nintendo Switch Pro Controller Nintendo Switch Neon Blue e Neon Red Joy-Con PlayStation Plus: 12 mesi Animal Crossing: New Horizons (digitale)