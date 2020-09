Le copertine PlayStation 4 avranno un’etichetta per indicare l’upgrade a PS5: eccola

Qualche settimana fa ha fatto chiacchierare di sé l’etichetta che i giochi Xbox presenteranno nella loro copertina, per indicare le copie che saranno perfettamente compatibili sia con Xbox One che con la nuova Xbox, sia Series X che Series S. Il design aveva colpito gli appassionati, tra chi aveva apprezzato il richiamo alla brand identity di Microsoft e chi lo trovava troppo invadente.

Apprendiamo oggi che anche i giochi PlayStation 4 che godranno di un upgrade gratuito a PlayStation 5 lo mostreranno fin dalla copertina con un’apposita etichetta. A mostrarci come sarà è la cover di Immortals: Fenyx Rising, il fu Gods & Monsters, che in basso a sinistra, accanto all’indicazione del PEGI, riporta un rettangolo dagli angoli smussati dove leggiamo «aggiornamento a PlayStation 5 disponibile».

Possiamo immaginare che questa stessa etichetta venga applicata a tutte le copertine dei giochi che offriranno la stessa funzionalità, in modo tale da aiutare i consumatori a sapere che potranno acquistare il prodotto per giocarci anche su next-gen, quando passeranno alla prossima console.

A proposito di Immortals, vi ricordiamo che abbiamo passato le prime ore in compagnia della nuova avventura open world di casa Ubisoft: il nostro Paolo Sirio vi ha mostrato il gioco abbondantemente in azione nella video anteprima, quindi vi raccomandiamo di non perderla per nessun motivo.

L’uscita di PS5 è attesa per la fine dell’anno, in un mese e un giorno ancora da fissare. Quella di Immortals si concretizzerà il 3 dicembre prossimo su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 e Google Stadia – piattaforma in cloud su cui arriverà in esclusiva anche un demo giocabile.