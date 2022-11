Controller Xbox in varie colorazioni a meno di 40 euro da MediaWorld!

La catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare controller wireless Xbox in varie colorazioni ad appena 39,99€, con un sostanziale sconto del 33,33% rispetto ai 59,99€ usuali di listino, facendovi risparmiare ben 20€. L’iniziativa è valida sullo shop online solo per un periodo di tempo limitato, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Il controller wireless Xbox utilizza sia la tecnologia Xbox Wireless che Bluetooth, consentendo di utilizzarlo per svariati dispositivi, comprese le console Xbox One, Xbox Series X|S, nonché i sistemi equipaggiati con Windows 10, Windows 11, ma anche smartphone e tablet.

Il controller wireless Xbox presenta superfici scolpite e geometrie raffinate per un maggiore comfort durante il gioco, offrendo una presa testurizzata sui grilletti e con un nuovo D-Pad ibrido per input più accurati.

Il controller wireless Xbox dispone anche di un tasto speciale dedicato alla cattura di screenshot, registrazioni e altro, così da permettervi di memorizzare e condividere i momenti migliori delle vostre partite.

È possibile personalizzare il controller modificando la mappatura dei tasti. Inoltre, potrete ascoltare l’audio di gioco direttamente tramite qualsiasi cuffia dotata di jack da 3,5 mm, grazie al connettore presente nella parte basse del controller.

Insomma, se eravate intenzionati ad acquistare un nuovo pad, vi consigliamo di non indugiare e sfruttare questa imperdibile occasione. Visto il prezzo piuttosto basso, potete anche acquistarne più pezzi, così da essere sempre pronti all’azione con qualsiasi dispositivo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul portale trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.