Con Xbox Game Pass puoi goderti Hi-Fi Rush con solo 1 euro! Giocalo ora!

Hi-Fi Rush è un gioco di recente lancio che ha suscitato l’interesse di molti giocatori e ha ottenuto un buon feedback dal pubblico. Anche se è un titolo nuovo, potete già giocarci sin da ora: basta iscriversi a Xbox Game Pass al costo di un solo euro. L’iscrizione a Xbox Game Pass non solo dà accesso a Hi-Fi Rush, ma anche ad una vasta selezione di altri giochi che potrete godervi senza ulteriori costi.

Hi-Fi Rush è rhythm action che nasce dalla combinazione di Jet Set Radio e No More Heroes, sviluppato dai team dietro The Evil Within 1 e 2, con Shinji Mikami che ha lavorato come produttore esecutivo anche su Ghostwire Tokyo.

Il giocatore vestirà i panni di Chai, una rockstar ancora all’inizio della carriera che è stato oggetto di esperimenti da parte di una compagnia malvagia, che sarà in grado di potenziare le sue combo man mano che progredirà nell’avventura. La colonna sonora include pezzi di band di fama mondiale come The Prodigy. Inoltre, le boss fight sono davvero uniche, presentando scontri che sono impostati come veri e propri minigiochi musicali, variando così il gameplay dell’intera produzione di Tango.

Indubbiamente un titolo molto interessante, che potete giocare con solo 1€! Ricordiamo che Xbox Game Pass differisce a seconda della piattaforma di gioco. Su PC, infatti, trovare Xbox Game Pass PC, mentre Xbox Game Pass sulle console Xbox. Se possedere entrambe le piattaforme, inoltre, potete approfittare di Xbox Game Pass Ultimate, che li comprende entrambi e consente anche di giocare via cloud sul vostro smartphone o qualsiasi altro dispositivo tramite browser.

In sintesi, se non avete ancora testato il servizio di Xbox Game Pass di Microsoft, questa potrebbe essere un’ottima occasione per giocare a Hi-Fi Rush e a molti altri fantastici titoli presenti nel catalogo. Prima di congedarci, vogliamo ricordarvi che sul nostro sito, nell’area dedicata, vi forniamo quotidianamente le migliori offerte disponibili online.