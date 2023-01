Computer che passione MediaWorld: offerte irresistibili su desktop, notebook e tablet

La nota catena di elettronica Mediaworld ha lanciato la promozione “Computer che passione” con una serie di incredibili occasioni riguardanti una vasta gamma di prodotti come desktop (anche all-in-one), notebook, tablet e molto altro ancora. Questa iniziativa è valida fino alla mezzanotte di oggi, quindi se siete interessati a questi prodotti, vi consiglio di affrettarvi per avere la sicurezza di acquistare i prodotti al prezzo desiderato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il desktop all-in-one Apple iMac 24″, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299,99€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, per un risparmio reale di 199€ e uno sconto del 12,27%.

Il desktop all in one Apple iMac da 24″ è un dispositivo di alta qualità che offre un’esperienza visiva eccezionale grazie al suo display Retina 4,5K da 24″, dotato di tecnologia True Tone e di un opzionale rivestimento antiriflesso che assicura comfort visivo e una leggibilità migliore. Nella parte superiore del dispositivo troviamo una videocamera FaceTime HD a 1080p che consente di effettuare videochiamate di qualità eccezionale, particolarmente importante in questi tempi in cui le videochiamate sono diventate una parte fondamentale della vita quotidiana.

Il iMac è alimentato dal SoC Apple M1 con 8 core CPU e 7 core GPU, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, garantendo una perfetta integrazione con l’ultima versione del sistema operativo macOS, offrendo una fluidità eccezionale e consumi ridotti. Il design elegante e compatto del iMac consente di posizionarlo praticamente ovunque, integrandosi perfettamente sia nei vari ambienti casalinghi che lavorativi.

