Death Stranding: Director’s Cut è arrivato su PS5 il 24 settembre 2021 e, tra le novità incluse in questa nuova versione del gioco, troviamo anche un poligono di tiro per addestrarsi nell’uso delle diverse tipologie di armi.

Scopriamolo più da vicino e vediamo, soprattutto, come sbloccare il poligono in Death Stranding: Director’s Cut.

Perché il poligono

Come in qualsiasi poligono che si rispetti, anche in quello del gioco di Kojima Productions potrete addestrarvi nell’uso delle armi. Gli addestramenti riguardano qualsiasi tipologia di arma, comprese quelle da lancio, e non solo quelle più convenzionali, come i fucili o le pistole in dotazione a Sam.

Immaginate il poligono come le missioni VR di Metal Gear Solid, dove ve la vedete con nemici di vari tipi in ambienti virtuali e ottenete un punteggio migliore a seconda del tempo di completamento e della furtività con cui arriverete all’obiettivo.

I vostri tempi entrano in una speciale classifica online in cui potete confrontarvi con i risultati dei vostri amici su PlayStation Network e c’è, quindi, una vena competitiva dietro il poligono.

Come sbloccare il poligono in Death Stranding: Director’s Cut

È possibile accedere al poligono molto presto all’interno del gioco, durante il Capitolo 2: Amelie. Per accedervi, vi basterà ricevere la richiesta di [Ordine 14] e, in concomitanza, Die-Hardman vi inviterà a impratichirvi al poligono.

Le missioni al poligono coinvolgono bersagli, MULI, terroristi o CA

Come accedere al poligono

Una volta ricevuta la comunicazione da Die-Hardman, vi basterà collegarvi a qualsiasi terminale dei centri logistici, dei prepper o delle città collegati alla rete chirale per accedere liberalmente al poligono. Comparirà, infatti, una voce apposita che vi trasporterà nell’ambiente di addestramento virtuale e vi permetterà, da lì, di scegliere tra le diverse missioni con tutte le armi che avete sbloccato fino a quel punto del gioco.

Via via che proseguirete la campagna, ottenendo nuove armi, potrete affrontare nuove missioni di addestramento dedicate.