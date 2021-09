Come sbloccare nuove missioni di storia in Death Stranding: Director’s Cut

Fin dal suo annuncio, abbiamo saputo che Death Stranding: Director’s Cut avrebbe proposto anche alcune nuove missioni di storie, che permettono ai giocatori di scoprire alcuni retroscena aggiuntivi.

Come vi abbiamo già raccontato nella video recensione, non parliamo però di missioni che modificano la struttura della storia del gioco in sé, ma di alcuni piccoli extra che permettono di apprendere delle curiosità su alcuni protagonisti. Si tratta di missioni dall’approccio furtivo che strizzano l’occhio agli amanti di Metal Gear.

Vediamo, allora, come sbloccare le nuove missioni di storia in Death Stranding: Director’s Cut.

Come sbloccare le nuove missioni di storia in Death Stranding: Director’s Cut

Le nuove missioni di storia si svolgono in uno scenario inedito chiamato Fabbrica Abbandonata, nella prima mappa (quella di Capital Knot City). La Fabbrica abbandonata in realtà può essere raggiunta anche prima di aver sbloccato le missioni: la trovate scalando la montagna dietro il rifugio del Fan del Ludens, anche se ci saranno un bel po’ di MULI ad attendervi tra le rovine.

Tuttavia, non avendo ancora attivate le missioni, potrete visitare solo gli esterni della struttura: gli interni saranno inaccessibili.

Come sbloccare, allora, queste nuove missioni di storia in Death Stranding: Director’s Cut? Per prima cosa, dovete aver completato l'[Ordine numero 7], che vi chiede di recuperare la Stampante Chirale da un campo dei MULI. Subito dopo, dovrete completare l’[Ordine numero 8], che vi chiederà di raccogliere Cristalli Chirali nei pressi del centro logistico a ovest di Capital Knot City.

Una volta fatto, allo stesso centro logistico troverete [Ordine numero 77], che vi chiederà proprio di avventurarvi nella Fabbrica abbandonata armandovi anche del nuovo Fucile Maser per affrontare i MULI.

Via via che proseguirete con il gioco, riceverete nuove missioni di questa mini-campagna aggiuntiva (ma davvero mini, credeteci, ndr), con gli ordini che dovranno essere sempre accettati dallo stesso centro logistico a ovest di Capital Knot City.

Cosa vi attende alla Fabbrica Abbandonata (senza spoiler)

Se volete partire alla Fabbrica Abbandonata, portatevi delle armi in caso i MULI dovessero sorprendervi e provassero ad attaccarvi. Finire svenuti, infatti, significherebbe vedersi rapinati di tutto quello che stavate trasportando.

Potete affrontare le missioni anche usando semplicemente il Filo e sorprendendo i nemici alle spalle per legarli, ma richiede di essere particolarmente abili e pazienti, considerando che alcuni MULI spesso pattugliano a breve distanza gli uni dagli altri.