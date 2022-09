Come sarebbe Super Mario nella next-gen? Bellissimo e terrificante

L’Unreal Engine 5, l’ultima versione del motore di gioco di Epic Games, darà modo di creare la maggior parte dei titoli più importanti che verranno lanciati in futuro, sebbene ora qualcuno si sia dilettato nientemeno che con Super Mario.

Mentre i giocatori sono infatti in attesa di notizie su quali saranno le prossime avventure del celebre idraulico i fan non so rimasti con le mani in mano.

Questo, considerando anche del film in arrivo (che potrebbe aver trovato un titolo ufficiale), la dice lunga su quanto il personaggio di Mario sia ancora molto amato.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcuno si è infatti dilettato a ricreare una piccola – e oscura – versione di Super Mario in UE5.

Nelle ultime settimane abbiamo visto diversi sviluppatori utilizzare l’Unreal Engine 4 per creare giochi fanmade e trailer concettuali dall’aspetto impressionante, a cui ora si aggiunge questo Super Mario RTX.

Funkyzeit Games ha condiviso su YouTube un video di gameplay per il suo gioco fan made di Mario, una ricreazione dark della serie alimentata dall’UE5 e dalle sue caratteristiche tecniche di ultima generazione.

Inutile dire che questa rivisitazione unica della formula e dell’estetica di Mario è piuttosto impressionante, e ci chiediamo come saranno i prossimi titoli della serie di Nintendo, mossi da tecnologie e motori di gioco moderni.

«Ho giocato un po’ con l’Unreal Engine 5 e ho realizzato uno showcase del gioco che avrei sempre voluto giocare. Si tratta di un ideale video di gameplay realizzato per mostrare il rendering di UE5, non è qualcosa che verrà pubblicato o monetizzato» ha spiegato l’autore.

È passato un po’ di tempo dall’uscita dell’ultimo titolo della serie Super Mario Bros.. Dopo il lancio di Super Mario Odyssey, Nintendo ha pubblicato Super Mario 3D World + Bowser’s Fury su Nintendo Switch.

Del resto, questo mese Mario Kart Tour celebra il suo terzo compleanno: quanto è cambiato rispetto al suo lancio sottotono nel 2019?