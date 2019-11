Civilization VI è ufficialmente disponibile su PS4 e Xbox One

2K Games ha annunciato oggi che il suo Sid Meier’s Civilization VI è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il miglior strategico del 2016 ai The Game Awards e DICE Awards, in questa variante per console domestiche vanterà diverse caratteristiche.

Tra queste, avrete la possibilità di impersonare 24 diversi leader di tutto il mondo e di diverse ere. Potrete inoltre decidere come determinare la vostra vittoria (se con la scienza, se con la fede, se con la guerra e così via). Potrete espandere il vostro impero lungo la mappa generata dal gioco e sbloccare boost che ne accelereranno il progresso, ma non solo: grazie al sistema di diplomazia, potrete anche tessere rapporti con gli altri Paesi per far crescere il vostro e ottenere risorse importanti.

Ci sarà anche il multiplayer competitivo o cooperativo, fino a quattro giocatori, per divertirvi online.

Il gioco è attualmente disponibile anche su computer e Nintendo Switch.

Fonte: Comunicato stampa