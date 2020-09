Che fine ha fatto Skull & Bones? Un aggiornamento da Ubisoft

Skull & Bones, il gioco a base di pirati presentato all’E3 2017, non sarà allo Ubisoft Forward di stasera ma ha riservato comunque un aggiornamento ai fan che si chiedevano da tempo che fine avesse fatto.

Confermando un report dello scorso luglio, Ubisoft Singapore ha confermato di avere assoldato un nuovo creative director, Elisabeth Pellen (XIII, Splinter Cell: Pandora Tomorrow).

«La produzione è in pieno svolgimento con una nuova visione», ha spiegato Pellen in un lungo post sul sito ufficiale di Ubisoft.

Il frutto di questo lavoro sarà mostrato il prossimo anno, presumibilmente all’E3, dove scopriremo cosa sarà diventato il progetto.

«I nostri team in Ubisoft Singapore sono pienamente impegnati a lanciare il gioco, così come a supportarlo per tanti anni a venire», ha aggiunto la creative director.

«Semplicemente avevamo bisogno di più tempo. Abbiamo sognato qualcosa di più grande per Skull & Bones, e queste ambizioni naturalmente sono venute con sfide più grandi».

Il report di due mesi fa parlava di una sorta di Fortnite a base di pirati, non più un’uscita a pagamento ma un prodotto live in un mondo persistente con quest, personaggi e storyline che si evolverebbero drasticamente col tempo e sulla base delle azioni della community.

Ubisoft Forward si terrà stasera alle ore 21:00, in ogni caso, e includerà svariati annunci, tra cui il ritorno di Prince of Persia come da leak.

Altri titoli che saranno della partita comprenderanno Assassin’s Creed Valhalla e il già confermato Immortals: Fenyx Rising, lo Zelda-like precedentemente noto come Gods & Monsters.