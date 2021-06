Capcom E3 2021 Showcase | Recap – Tutti gli annunci e i trailer

Continuano gli appuntamenti con l’E3 2021: questa sera è il turno di Capcom, sviluppatore e publisher che alla vigilia aveva anticipato di voler proporre novità per giochi come Resident Evil Village, Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2. L’appuntamento è fissato per le 23.30 e ovviamente noi di SpazioGames siamo già live sul nostro canale Twitch per seguire tutti gli annunci con il nostro Valentino.

Difficile immaginare se, invece, ci saranno annunci di giochi completamente inediti, anche se è probabile che a quel punto Capcom avrebbe cercato di “spingerli” verso ulteriori visibilità sui palcoscenici dei giorni scorsi, magari come quello della Summer Game Fest o dell’Xbox Showcase. Vedremo anche se ci saranno novità sul per ora latitante RE:Verse, il multiplayer che doveva debuttare con Village ma che è stato poi procrastinato a data da destinarsi.

Capcom tiene una sua presentazione all'E3 2021

Se per qualsiasi motivo voleste punirvi non seguendo la nostra diretta, troverete qui gli aggiornamenti su tutte le novità che arriveranno dall'evento, che dovrebbe durare circa mezz'ora, in tempo reale.

Vi ricordiamo anche che trovate a questa pagina tutta la copertura di SpazioGames dedicata al primo E3 digitale di sempre

23.30 – È atteso l’inizio della conferenza Capcom.

23.33 – Il team di Capcom è rimasto positivamente impressionato dall’accoglienza ricevuta da Resident Evil Village. Il producer del gioco, Tsuyoshi Kanda, ha voluto ringraziare gli appassionati che hanno vissuto Village e ha voluto ricordare l’accesso gratuito, incluso nell’acquisto del gioco, a RE:Verse. L’uscita è attesa per il prossimo mese.

23.33 – È stato confermato che sono in corso i lavori su dei DLC dedicati a Resident Evil Village, del quale non vengono però svelati dettagli.

23.34 – È il momento di Monster Hunter Stories 2, mostrato con un lungo trailer, con tanti scorci di gameplay, che ci trascina nelle atmosfere del gioco in uscita il prossimo mese di luglio su Nintendo Switch e PC. Il gioco includerà degli aggiornamenti gratuiti: il primo arriverà già il 15 luglio aggiungendo i companion di Rise all’interno di Stories 2, ma dal 25 giugno potrete provare una demo e tenere con voi i progressi nel gioco finale.

23.39 – Monster Hunter Rise è stato un grande successo, rivela Capcom con felicità, promettendo ulteriori novità per il gioco disponibile su Nintendo Switch. Così, a giugno vedremo una collaborazione con Rise 2 e contenuti ibridi tra i due titoli, ma non solo: la versione 3.1 del gioco aggiungere delle quest evento speciali per mettervi alla prova con numerose nuove cacce e introdurrà anche nuove ricompense estetiche da far sfoggiare al vostro cacciatore. Alcune si potranno sbloccare in-game, viene anticipato, altre saranno invece a pagamento. L’update arriverà il 24 giugno prossimo.

23.41 – Arriva The Great Ace Attorney Chronicles, cofanetto che porterà per la prima volta fuori dal Giappone The Great Ace Attorney Adventures e The Great Ace Attorney 2 Resolve. L’appuntamento è fissato per il 27 luglio, mentre sul palco di Capcom viene mostrato da vicino il gameplay del gioco, ovviamente basato su meccaniche deduttive e di investigazione – quindi tenetevi pronti a raccogliere prove e a dimostrarne la validità per risolvere la decina di casi che avrete di fronte.

23.49 – Trova spazio sul palco Capcom Pro Tour 2021, con una sezione dello show dedicata ai campioni degli eSport di casa Capcom e agli aspiranti tali, che possono registrarsi online per partecipare alle competizioni.

23.56 – L’appuntamento con Capcom è concluso.