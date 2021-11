Call Of Duty Vanguard con uno sconto del 25% tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, martedì 30 novembre ottobre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente il recente Call Of Duty: Vanguard, che attualmente potete portarvi a casa per varie piattaforme a soli 59,99€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 20€.

Sviluppato da Sledgehammer Studios, Call Of Duty: Vanguard offre una solida componente multiplayer. Tra le novità troviamo una nuova modalità 3v3, chiamata Champion Hill, oltre ad un ambiente reattivo, nel quale le ambientazioni possono essere deformate, permettendo ai giocatori di costruirsi nuove strade. Oltre a ciò, saranno presenti anche le modalità Zombie e Warzone.

La storia raccontata in Call Of Duty: Vanguard vede un gruppo di soldati che si riuniscono per affrontare la più grande minaccia di sempre e avremo modo di vedere gli avvenimenti da vari punti di vista, a seconda del personaggio controllato. Call Of Duty: Vanguard riporta il franchise nella Seconda Guerra Mondiale, attraversando molteplici teatri di guerra: abbiamo Nord Africa, Est Europa (Russia), Occidente (Regno Unito) e Pacifico (Stati Uniti contro Giappone).

