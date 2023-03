Dopo The Witcher, Henry Cavill potrebbe dire sì a Call of Duty

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher non è ancora stato mandato giù da un gran numero di fan, delusi dall’abbandono della star, sebbene a quanto pare l’attore potrebbe essere salito a bordo di un altro progetto di un certo peso: Call of Duty.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione Netflix sempre ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nello storico terzo capitolo).

A prendere il posto dell’attore dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi fa molto discutere. A quanto pare, però, Cavill avrebbe piani specifici per il suo futuro.

Come riportato anche da GiantFreakinRobot, fonti rivelano che Henry Cavill è in trattative per interpretare uno dei protagonisti storici di Call of Duty, ossia il Capitano John Price, in un film per Amazon Studios.

Cavill sarebbe in trattative per interpretare il Capitano John Price in un film di Call of Duty, con Amazon Studios in procinto di assicurarsi i diritti cinematografici della popolare IP.

Se tutto dovesse andare come previsto, sarà interessante scoprire esattamente quando e dove sarà ambientato il film. Il personaggio di Henry Cavill è stato introdotto nel primo capitolo di COD, uscito nel 2003 e ambientato durante gli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

A partire da Call of Duty 4: Modern Warfare del 2007, il franchise ha creato una nuova versione di John Price, pronto all’azione in tempi più attuali.

Improbabile che Cavill possa finire a combattere contro le forze di Hitler, dato che si troverà quasi certamente a dover affrontare una guerra ben più moderna.

Non sorprende che Henry Cavill sia interessato all’adattamento cinematografico di COD, essendo lui stesso un appassionato di videogiochi: al momento, la star è impegnata anche su uno e più progetti legati a Warhammer.

Restando in tema, sembra pressoché certo che Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto di The Witcher per ben 7 stagioni.