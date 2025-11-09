È passato ormai più di un anno dall’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, eppure il catalogo di Xbox Game Pass continua a mostrare un’assenza piuttosto evidente: la maggior parte degli storici capitoli di Call of Duty non è ancora disponibile per gli abbonati. Una lacuna che, stando a un nuovo e interessante avvistamento, potrebbe presto iniziare a colmarsi.

Tutto nasce da una segnalazione comparsa su Reddit, dove un utente ha notato un dettaglio anomalo in un banner promozionale dedicato a Game Pass Premium. Nell’immagine, mostrata in un post poi rimosso, compare chiaramente la copertina di Call of Duty: Modern Warfare 2 nella sua versione originale del 2009, visibile nell’angolo in alto a destra del collage. Lo scatto, realizzato con un cellulare e di qualità piuttosto bassa, è comunque sufficiente a riconoscere l’inconfondibile artwork del capitano Soap MacTavish, lo stesso che campeggiava sulle confezioni Xbox 360 e PlayStation 3 dell’epoca.

Da qui, naturalmente, è scoppiata la discussione. Secondo alcuni fan, si tratterebbe della prova che Modern Warfare 2 (2009) — o forse la sua Campagna Remastered del 2020 — sarebbe in procinto di approdare su Game Pass, andando ad arricchire la collezione di classici Activision già disponibili. Altri, invece, invitano alla prudenza, ipotizzando un più banale errore grafico: il designer del banner potrebbe aver confuso l’iconica copertina del titolo originale con quella del Modern Warfare 2 del 2022, che è già incluso nel servizio.

Entrambe le ipotesi sono plausibili, ma l’inclusione di un’immagine così riconoscibile non sembra un semplice incidente. Dopo tutto, Microsoft ha più volte ribadito l’intenzione di portare “l’intera storia di Call of Duty” su Game Pass, e il ritorno del leggendario capitolo del 2009 sarebbe un passo simbolicamente potente. Parliamo pur sempre del titolo che, al momento del suo lancio, contribuì a definire il concetto stesso di multiplayer moderno e consacrò il marchio Call of Duty come fenomeno globale.

Per ora non esiste alcuna conferma ufficiale, ma l’avvistamento ha già riacceso le speranze dei fan più nostalgici, desiderosi di rivivere la campagna di Soap e Price o di tornare sui leggendari campi di battaglia di Highrise e Rust. In attesa di un annuncio da parte di Microsoft, gli abbonati possono comunque consolarsi con i nuovi arrivi di novembre su Game Pass, tra cui figura Call of Duty: Black Ops 7 — un segnale ulteriore che il rapporto tra la saga e il servizio in abbonamento di Xbox sta finalmente entrando nel vivo.