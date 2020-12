Call of Duty Black Ops Cold War, un glitch sta creando seri problemi

Durante la giornata di ieri, 16 dicembre, Activision e Treyarch hanno dato il via alla Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War, l’ultimo capitolo della nota serie di sparatutto a sfondo bellico.

Sembra però che un problema piuttosto grave (o per meglio dire, un glitch) stia rendendo le varie partite online su Warzone un vero inferno per un gran numero di giocatori.

Il perché è presto detto: il cheat dell’invisibilità sembra essersi ripresentato, trasformando le battaglie in un campo da gioco completamente sbilanciato tra i vari partecipanti.

Il glitch è attivabile in maniera volontaria, tanto che su Reddit sono apparse varie testimonianze del problema. Ciò ha dato il via a numerosi comportamenti scorretti, tanto che i giocatori “onesti” si ritrovano impossibilitati a giocare nel pieno rispetto delle regole (visto che non hanno possibilità di difendersi dai nemici).

Con molta probabilità, gli sviluppatori prenderanno seri provvedimenti nelle prossime ore (prima di tutto risolvendo per l’ennesima volta il problema dell’invisibilità), magari bannando i giocatori che sfrutteranno il glitch per portarsi a casa vittorie una dietro l’altra, ma in maniera decisamente scorretta.

Tra le varie novità, la Stagione 1 include la nuova mappa Rebirth Island, oltre al nuovo Operatore che prenderà parte alla guerra chiamato Vikhor “Stitch” Kuzmin (un ex soldato del KGB e attuale leader del programma legato al letale gas chiamato Nova 6).

Nella nostra recensione (e video recensione) del gioco, vi abbiamo spiegato che «Cold War si propone come uno dei capitoli più equilibrati dell’intero franchise di riferimento, introducendo una campagna single-player profonda, che non si limita più ad essere un semplice contorno per il multiplayer, e valorizzata dall’introduzione di interessanti bivi narrativi.»

Call of Duty Black Ops – Cold War è disponibile dal 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che sulle console next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X.