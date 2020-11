Call of Duty: Black Ops Cold War, svelato il peso delle versioni PS4/PS5 e Xbox One/Series X

Pochi giorni ci separano dall’uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie bellica di Activision e Treyarch, concepita come un soft reboot dello storico franchise di Black Ops.

Pochi giorni fa Activision e Treyarch hanno rilasciato le specifiche hardware minime e consigliate del gioco, rivelando che sarebbero stati necessari ben 175 GB di spazio di archiviazione, mentre per il multiplayer “solo”50 GB.

Un'immagine della campagna di Cold War.

A quanto pare, i dati sono stati aggiornati, inclusi quelli relativi alle versione PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox One e Series X|S. Poco sotto, infatti, trovate lo spazio che Cold War occuperà su console PlayStation e Xbox (con un recap anche per quanto riguarda la versione per personal computer):

Call of Duty: Black Ops Cold War Spazio di Archiviazione

PlayStation 4: 95GB

PlayStation 5: 133GB

Xbox One: 93GB

Xbox Series X|S: 136GB

PC: 35 GB (Multiplayer) / 82GB (Gioco Completo) / 125GB (Gioco Completo con impostazioni Ultra)

La sinossi ufficiale del gioco recita: l’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.

Call of Duty Black Ops – Cold War è in ogni caso sempre previsto per il 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che sulle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X (entrambe in uscita tra poche settimane).