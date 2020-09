Call of Duty Black Ops – Cold War, domani il reveal multiplayer: nuovo teaser!

Durante la giornata di domani, 9 settembre 2020, Activision Blizzard e Treyarch sveleranno al mondo il comparto multiplayer di Call of Duty Black Ops – Cold War, il nuovo e attesissimo capitolo della saga di sparatutto bellici, questa volta ambientato nella cornice della guerra fredda.

Il gioco ci porterà infatti in un periodo storico di grandi tensioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. La campagna principale singleplayer – con tanto di finali multipli – oltre a presentarci il ritorno di Woods, Hudson e Mason, offrirà un gran numero di personaggi inediti, per un’esperienza che promette di essere davvero truculenta.

Un'immagine di Cold War.

Il publisher americano ci ricorda ora l’evento di domani legato al multiplayer di Cold War: poco sotto, infatti, potete trovate un breve teaser rilasciato da Activision della durata di circa 30 secondi (e che mostra l’ormai celebre AK-47).

Lo trovate poco più in basso, nel tweet dedicato:

La sinossi ufficiale del titolo recita:

L’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.

Avete già visto anche le box art ufficiali della versione PS5 e Xbox Series X del gioco, oltre alle novità sulle edizioni speciali previste nelle prossime settimane nei negozi?

Call of Duty Black Ops: Cold War è atteso per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC. Le versioni per le console next-gen gireranno a risoluzione 4K e supporteranno la frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo un’azione di gioco più fluida e maggiormente veloce.

L’appuntamento con il multiplayer di Cold War prenderà il via alle 10:00 AM PT, ossia alle ore 19:00 del fuso orario italiano: restate sulle pagine di SpazioGames per seguire la diretta!