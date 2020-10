Call of Duty: Black Ops Cold War, attesa alle stelle: la beta è la più popolare di sempre

Chi pensava che la serie Call of Duty stesse in qualche modo perdendo popolarità, magari a causa dell’avvento di altre esperienze online, dovrà sicuramente ricredersi: la recente beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, infatti, ha fatto segnare dei numeri da record, che Activision ha sottolineato sui suoi canali social.

Con un cinguetto sull’account ufficiale del franchise, la compagnia statunitense annuncia:

Grazie, fan di Black Ops Cold War di tutto il mondo, avete reso la beta multiplayer quella più scaricata nella storia di Call of Duty.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

La beta è stata disponibile dapprima su PS4 ed è stata poi estesa a PC e Xbox One. Non sono stati diffusi dei dati statistici ufficiali per poterla misurare rispetto alle precedenti, ma visto il cinguettio di Activision sappiamo che ha superato anche quella di Modern Warfare del 2019 – che a sua volta aveva infranto tutti i precedenti record.

Il nostro Paolo Sirio si è tuffato nel mondo di Cold War per raccontarvi tutte le novità e i cambiamenti apportati alla saga sparatutto con questo episodio: se vi siete persi l’anteprima potete recuperarla a questo indirizzo.

Ambientato durante la Guerra Fredda che gli dà il titolo, Cold War arriverà il 13 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X. Dal 19 novembre potrete giocarci anche su PlayStation 5, al lancio della console.