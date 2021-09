Buon viaggio Francesco, e grazie di tutto quello che hai fatto per SpazioGames.it

Non è mai facile trovare le parole giuste in questi casi, perché, in occasioni spiacevoli come questa, il dolore sovrasta ogni capacità di elaborazione e di pensiero. Il fine settimana appena trascorso ha infatti portato con sé una terribile notizia, ossia l’improvvisa scomparsa di Francesco, un ragazzo di 29 anni facente parte dello Staff del Forum di SpazioGames.

Quello che addolora tutti, oltre alla sua giovanissima età, riguarda il fatto che Francesco (conosciuto con il nickname di LeRoi), era un punto di riferimento per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Per il Forum di SpazioGames era una colonna portante: chiunque entrasse in contatto con lui, restava colpito dalla sua gentilezza e dalla sua educazione.

Il Forum che vedete oggi non esisterebbe infatti senza il suo passato supporto, senza la sua voglia di mettersi in gioco ed il suo attaccamento ad un progetto che sentiva parte della sua quotidianità, e quindi della sua vita.

Francesco era (e l’uso del passato addolora in maniera lancinante) un ragazzo meticoloso, serio ed altruista, e lo dimostrava anche nel suo lavoro nel Servizio di Soccorso di Emergenza, presso la sua amata Sardegna.

Ciao Francesco, ci auguriamo che tutto il bene e l’allegria che hai saputo donare nella vita terrena, possano perdurare nel cuore di chi ha avuto la fortuna di interagire con te.

Il Forum e la Redazione di SpazioGames.it esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco ed ai suoi cari.