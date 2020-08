Bright Memory Infinite, uno spettacolare combattimento protagonista dell’ultimo trailer

Il publisher Playism e lo sviluppatore FYQD-Studio hanno diffuso un nuovo trailer di Bright Memory Infinite in occasione dell’evento Future Game Show. Potete vedere il filmato, che mostra uno spettacolare combattimento con un samurai in grado di tele trasportarsi, come di consueto nel player sottostante.

Il titolo era stato anche uno dei protagonisti dell’evento Inside Xbox dello scorso maggio. L’obiettivo dello studio asiatico era realizzare una fusione velocissima tra FPS e action, nella quale potessimo utilizzare un’ampia gamma di abilità per connettere combo letali. La storia vede il mondo preoccupato per uno strano fenomeno apparso nei cieli, per il quale gli scienziati non riescono a fornire alcuna spiegazione. L’ente Supernatural Science Research Organization (SRO) ha inviato alcuni agenti di diverse regioni ad investigare sul caso. Presto scopriranno che questi strani eventi sono connessi ad un antico mistero collegato a due mondi.

Ricordiamo che Bright Memory Infinite è attualmente in sviluppo per Windows PC, Microsoft Xbox One e Xbox Series X. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, nella quale trovate tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto.