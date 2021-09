BlueStacks X in beta è disponibile gratis: è il primo servizio cloud per il gaming mobile

Dopo aver tracciato la sua strada tra i giocatori su Android e su PC, BlueStacks ha lanciato oggi Bluestacks X (beta), primo servizio di streaming al mondo per videogiochi mobile che è basato sul cloud gaming. Oltretutto, è un servizio di streaming gratis.

Potete già sbizzarrirvi, considerando che BlueStacks X è disponibile su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Chromebook e Raspberry Pi.

“BlueStacks X (beta) è alimentato dalla tecnologia cloud ibrida, realizzata in collaborazione con now.gg, la consociata di BlueStacks. Il cloud ibrido consente al cloud di scaricare parti del rendering di elaborazione e grafica sugli endpoint, riducendo drasticamente i costi del cloud e consentendo agli utenti di usufruire di un servizio gratuito. Ciò può essere ottenuto utilizzando un client nativo e un browser in grado di eseguire il rendering grafico nativo. Questa tecnologia funziona in modo trasparente e non richiede alcuna integrazione da parte degli sviluppatori di giochi”, ci spiega la nota ufficiale che accompagna il lancio e che ha raggiunto la nostra redazione.

BlueStacks X è disponibile ora in beta

«BlueStacks App Player ha recentemente superato 1 miliardo di download. BlueStacks X è un passo successivo naturale per noi. Il cloud ibrido è una grande svolta tecnologica che rende economicamente fattibile il lancio del servizio» sono state le parole di Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc.

«Siamo un partner di fiducia per i migliori sviluppatori di giochi per dispositivi mobili. C’è molto entusiasmo tra loro per BlueStacks X e alcune delle altre innovazioni che abbiamo come la profonda integrazione di Discord».

Potete già accedere a BlueStacks X tramite browser mobile su iOS, Android, Windows 11, MacOS, Chromebook e alcune smart TV. Inoltre, il client nativo è disponibile su Windows 11, Windows 10 e versioni precedenti di Windows, oltre a essere accessibile dagli utenti di BlueStacks App Player.

E i giochi, sicuramente, non mancano: il comunicato ci anticipa che BlueStacks X (beta) ha già oltre 200 videogiochi e ogni settimana vengono aggiunti nuovi titoli – tra cui una valanga di giochi di ruolo e strategici. Se volete intrattenervi con qualcosa di nuovo, insomma, il cloud di BlueStacks X è pronto a non farvi mancare i videogiochi.