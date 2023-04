Blasphemous 2 annunciato a sorpresa: ecco il trailer tutto sangue e pixel

No, il Nintendo Indie World non ci ha dato le novità su Silksong che tutti aspettano, ma ci ha sorpreso con l’annuncio di Blasphemous 2.

Sequel dell’action 2D brutalissimo che ha conquistato tanti giocatori, al punto da ottenere anche una inaspettata edizione fisica (che ovviamente trovate su Amazon).

Un gioco che fu anche una piccola sorpresa, come vi raccontammo nella recensione che trovate a questo indirizzo.

Blasphemous 2 è, insieme alla data di uscita di un altro sequel di un indie molto amato, una delle sorprese di questo Nintendo Indie World, decisamente.

E, stando al trailer, il titolo sembra tornare in splendida forma.

Blasphemous 2 riprende ovviamente estetica e gameplay dal suo predecessore, con alcune nuove armi per dedicarsi al massacro di creature varie ed eventuali con molta più creatività.

«Il Penitente si risveglia mentre Blasphemous 2 lo segue ancora una volta in una lotta senza fine contro il Miracolo.», racconta il team di sviluppo nel presentare il titolo.

Blasphemous 2 preannuncia il ritorno del Penitente, con una storia che trae origine direttamente dal DLC gratuito Wounds of Eventide, dove il Cuore nel cielo ha annunciato il ritorno del Miracolo e preannunciato la nascita di un nuovo bambino miracoloso.

Risvegliatosi in una nuova e strana terra e lontano dal suo luogo di riposo finale, il Penitente viene spinto di nuovo nel ciclo infinito di vita, morte e resurrezione, senza altra scelta se non quella di esplorare questo nuovo mondo pericoloso e scoprirne i segreti a lungo dimenticati.

Potete recuperare tutti gli annunci del Nintendo Indie World nel nostro recap, che potete leggere con tanto di trailer a questo indirizzo.

E Silksong che fine ha fatto? Difficile dirlo a questo punto. Per ora sappiamo che quando uscirà, se uscirà, sarà comunque un gioco glorioso. Per ora il 2023 sembra ancora confermato come anno di uscita, ma questo lungo silenzio sicuramente non aiuta ad essere fiduciosi.