Oxenfree II: Lost Signals ha finalmente una data di uscita!

Il Nintendo Indie World non ci ha dato quell’indie lì con gli insetti che tutti aspettavamo, ma se non altro abbiamo la data di uscita di Oxenfree II: Lost Signals.

Il primo Oxenfree è stato una delle tante perle indie arrivate nel tempo su Nintendo Switch, console che dovreste recuperare su Amazon se volete giocare dei gioielli come questi.

Un titolo che vi abbiamo raccontato di recente e che dovreste giocare in ogni modo, a questo punto.

E che dovreste recuperare in vista del sequel, Oxenfree II: Lost Signals, che ha una data di uscita e non è neanche lontanissima.

Oxenfree II: Lost Signals saràa disponibile dal 12 luglio 2023, anche su Netflix per dispositivi mobile (come potete vedere dal trailer qui sopra) oltre che su Nintendo Switch, console PlayStation e PC.

Ecco cosa possiamo aspettarci, dalle parole del team di sviluppo:

«Nella piccola città costiera di Camena, le onde elettromagnetiche che si verificano in modo innaturale stanno improvvisamente causando interferenze con apparecchiature elettriche e radio. Con riluttanza, Riley Poverly, una ricercatrice ambientale, torna nella sua città natale per indagare sul mistero, ma ciò che trova è più di quanto si aspettasse.»

Oxenfree II: Lost Signals, in particolare la sua data di uscita, è stata una delle sorprese di un Nintendo Indie World tutto sommato tiepido, con qualche bel momento.

Potete recuperare tutti gli annunci nel nostro recap, che potete leggere con tanto di trailer a questo indirizzo.

E Silksong che fine ha fatto? Difficile dirlo a questo punto. Per ora sappiamo che quando uscirà, se uscirà, sarà comunque un gioco glorioso. Per ora il 2023 sembra ancora confermato come anno di uscita, ma questo lungo silenzio sicuramente non aiuta ad essere fiduciosi.