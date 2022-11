Black Friday Monclick: sconti fino al 60% su tantissimi prodotti!

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “The Good the Black and the Friday” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti con sconti sino al 60%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide sino al 10 novembre, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Tra i tanti prodotti in offerta, vi segnaliamo in particolare il monitor gaming Samsung Odyssey G5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 249,90€, rispetto agli usuali 359,90€ di listino, con uno sconto del 31% e un risparmio reale di 110€.

Samsung Odyssey G5 è un monitor perfetto per il gaming più estremo. È dotato di un display VA curvo da 32″ a risoluzione 2.560×1440 pixel (rapporto di aspetto 16:9), HDR 10 e un refresh rate di 144 Hz per offrire le migliori prestazioni sia su PC che su console di ultima generazione.

Con una densità di pixel pari a 1,7 volte quella dell Full HD, la risoluzione WQHD vanta immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 ha anche un tempo di risposta di 1ms, inoltre, è perfetto per tutti i videogiocatori più competitivi che non vogliono perdere nulla nelle loro partite online.

Grazie al display panoramico con curvatura 1000R, che riempie la vostra visione periferica, vi sembrerà di stare al posto del protagonista. Infine, in virtù dell’’HDR 10, sul monitor gaming Samsung Odyssey G5 ogni scena di gioco prende vita in un caleidoscopio di colori brillanti e realistici. Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una visione fluida, priva di tearing e stuttering.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “The Good the Black and the Friday” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione seguendo il link sottostante per scoprirli tutti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.