Black Friday: i prodotti più acquistati dai lettori di Spaziogames!

Il Black Friday 2022 di Amazon ha visto un numero elevatissimo di prodotti in sconto delle categorie più disparate, che vi abbiamo prontamente segnalato con i nostri tempestivi aggiornamenti nel corso di oltre una settimana, dai semplici videogiochi alle console, smart TV, smartphone, notebook gaming e tanto altro ancora.

Ma quali sono stati i più acquistati dai lettori di Spaziogames? Il nostro pubblico, composto ovviamente da gamers, si è buttato, come facilmente prevedibile, in gran parte su accessori per le principali piattaforme in commercio, ma è stato anche attirato, a sorpresa, dalle candele profumate Yankee Candle. Di seguito trovate la classifica dei prodotti più venduti.

1. Gift Card Playstation

Gli articoli più acquistati in assoluto nel corso del Black Friday 2022 dai lettori di Spaziogames sono state le Gift Card Playstation, che potete usare per aumentare il credito presente nel vostro account Playstation Store per acquistare qualsiasi contenuto digitale, dai giochi ai DLC agli abbonamenti Playstation Plus.

2. Candele profumate Yankee Candle

Al secondo posto troviamo le candele profumate Yankee Candle, che non hanno certo bisogno di presentazioni, essendo tra le più famose del genere e amate da milioni di persone di tutto il mondo. I profumi delle Yankee Candle sono davvero tantissimi e variano a seconda dell’anno, in quanto vengono commercializzate anche varianti stagionali, ad esempio in occasione di periodi particolari come Natale o Halloween, e alcune sono addirittura in edizione limitata.

3. Amazon Echo Dot 5° generazione

Sul gradino più basso del podio troviamo lo smart speaker Amazon Echo Dot di 5° generazione, dotato di un design elegante e rinnovato e un audio migliorato, offrendo voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Inoltre, è anche Climate Pledge Friendly, in quanto la progettazione del dispositivo ha tenuto in considerazione la sostenibilità.

4. Memoria microSD 512 GB Samsung

La microSD Samsung Evo Select da 512 GB offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima sino a 130 MB/s. Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Particolarmente utile per Nintendo Switch e Steam Deck, la micro SD fornisce l’opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interna a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, oltre a permettere il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

5. Cuffie gaming Razer Kraken X

Continuiamo con le cuffie Razer Kraken X, ultra leggere, con un peso di soli 250g, e dotate di audio surround 7.1 ultra immersivo. Le cuffie Razer Kraken X usufruiscono di un audio posizionale preciso mentre giocate, con il quale sarete in grado di cogliere la direzione da cui proviene l’azione, per essere pronti a lanciarvi in uno scontro a fuoco. Mentre il microfono flessibile e pieghevole utilizza uno schema cardioide che registra il suono proveniente dalla zona attorno alla vostra bocca.

6. Tastiera gaming Razer BlackWidow V3

La Razer BlackWidow V2 è pensata per essere una tastiera meccanica molto completa, anche e soprattutto grazie alla presenza di switch meccanici verdi Razer, in grado di fornire un feedback tattile e uditivo, con tasti in ABS per resistere a un uso intenso. La tastiera Razer BlackWidow V2 dispone di una rotella digitale multi-funzione e tasti multimediali, non ché di un poggia polsi ergonomico e supporto per gli effetti di luce Razer Chrome RGB.

7. Cuffie gaming Nari Ultimate

Le cuffie gaming Razer Nari Ultimate offrono un suono eccezionale che strutta la tecnologia THX Spatial Audio per offrire un’esperienza di ascolto naturale e realistica. Le cuffie gaming Razer Nari Ultimate offrono un comfort assoluto, assicurato dall’impiego di una trasmissione senza fili e dall’uso di cuscinetti auricolari con infusione di gel rinfrescante per ridurre la concentrazione di calore.

8. Cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro vi permettono di godervi l’audio surround DTS durante le vostre esperienze di gioco. Questo headset cablato propone una gamma di frequenza da 10 a 40.000 Hz e permette di captare i suoni a 360° gradi, per un’esperienza sonora immersiva difficilmente pareggiabile. Le cuffie gaming SteelSeries Arctis Pro offrono un eccellente comfort grazie all’archetto regolabile in stile occhiali da sci e ai cuscinetti AirWeave che avvolgono le vostre orecchie con un tessuto morbido e traspirante.

9. Cuffie gaming Logitech G635

Concludiamo con le Logitech G635, che di fatto sono tra le migliori cuffie gaming presenti sul mercato, con driver Pro G da 50mm e progettate con materiali ibridi intrecciati e pensati per ogni gamer. I due padiglioni sono attraversati da un’illuminazione Lightsync RGB grazie a strisce LED integrate, oltre al supporto per il DTS Headphone:X 2.0 e un microfono da 6mm provvisto di indicatore luminoso rosso.