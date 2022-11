Black Friday Euronics: sconti fino al 50% sino al 13 novembre!

La nota catena Euronics ha lanciato le sue offerte anticipate del Black Friday che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 50% sino al prossimo 13 novembre! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare la sedia gaming HP Omen by Citadel, che attualmente potete portarvi a casa a soli 249€, rispetto agli usuali 399€ di listino, con uno sconto del 37% e un risparmio reale di 150 euro.

La sedia gaming HP Omen By Citadel è davvero comoda, grazie ai cuscini spessi, al sedile spazioso e allo schienale alto che permettono di avere una migliore postura durante le lunghe sessioni di gioco, oltre a essere regolabile in base alle vostre caratteristiche fisiche ed esigenze.

La sedia gaming HP Omen By Citadel è dotata di braccioli regolabili 4D, in grado, perciò, di cambiare inclinazione verso l’alto o il basso o essere portati in avanti e indietro anche lateralmente per adattarsi a qualsiasi esigenza.

La sedia gaming HP Omen By Citadel è progettata per supportare fino a 136Kg in virtù della sua solida base in acciaio, garantendovi così una lunga durata nel tempo e diventando la vostra compagna ideale per tutti i giorni, anche per diversi anni.

I prezzi proposti da Euronics sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Black Friday” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti direttamente dal link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.