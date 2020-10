Black Friday Amazon, tre settimane di offerte in anticipo

Parte oggi, con largo anticipo, il Black Friday 2020 di Amazon. La società di Jeff Bezos ha infatti deciso di iniziare a proporre alcune offerte in anticipo e da oggi 26 ottobre fino al 19 novembre si potranno già trovare interessanti offerte in anteprima in attesa dell’evento principale che si terrà il 27 novembre.

Questo nuovo evento di Amazon permette di acquistare una selezione di prodotti di piccole e medie imprese e i marchi più popolari con offerte vantaggiose e grandi sconti su prodotti di ogni categoria: giocattoli, moda, elettronica, articoli per la casa e la cucina, prodotti per la beauty routine e molto ancora, disponibili su amazon.it/blackfriday.

A partire da oggi, tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. Inoltre, Amazon offre ai clienti più di un milione di offerte in tutto il mondo e per tutta la stagione, oltre a tante idee per i regali natalizi e un’ampia selezione di prodotti a prezzi bassi ogni giorno, realizzando davvero una stagione di risparmi per i clienti di tutto il mondo.

Black Friday in anticipo, offerte del giorno

Andiamo quindi a vedere quali sono le prime offerte in anteprima che Amazon propone per questo Black Friday 2020, ricordandovi che per la maggior parte dei prodotti spediti da oggi fino al 31 dicembre 2020 potranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2021. Le offerte incluse di seguito, e molte altre, sono disponibili in varie date e orari a partire da oggi, fino ad esaurimento scorte.

Marchi Amazon

I clienti possono risparmiare fino al 25% su accessori per la casa, elettronica, attrezzature sportive e molto altro dei marchi AmazonBasics, Ultrasport e Umi.

I clienti possono risparmiare fino al 40% su prodotti alimentari essenziali selezionati Happy Belly, prodotti di bellezza Belei e find. beauty e alimenti per animali domestici di Lifelong.

Fino al 40% di sconto sui nostri marchi Amazon Fashion tra cui find., Meraki, Aurique, Iris & Lilly e Truth & Fable

Amazon Launchpad

Risparmia fino al 25% su una selezione di prodotti presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Offerte in varie categorie

Come effettuare i propri acquisti

App Amazon : i clienti Amazon possono effettuare i propri acquisti sempre e ovunque attraverso l’app Amazon e non perdere così nessuna offerta.

: i clienti Amazon possono effettuare i propri acquisti sempre e ovunque attraverso l’app Amazon e non perdere così nessuna offerta. Alexa Shopping: Alexa rende facile trovare le migliori offerte. Basta chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte?”

Tempi di consegna

Durante tutto il periodo del Black Friday Amazon garantisce tempi di consegna super rapidi con spedizioni in un giorno o in alcuni casi addirittura in giornata e come già detto sopra il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020. Per garantirvi i tempi di consegna previsti e sfruttare ogni offerta è consigliabili sottoscrivere il servizio Amazon Prime, che per i primi 30 giorni è assolutamente gratuito.