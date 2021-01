Biomutant: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 28 gennaio: abbiamo aggiornato i prezzi dei pre-ordini.

La direzione artistica di Biomutant è di quelle che mozzano il fiato. La stravagante avventura firmata da Experiment 101 sarà un gioco di ruolo open world post-apocalittico in cui a farla da padrone sarà un combat system che richiama le arti marziali, altamente votato alla spettacolarità. Non ci si lasci però ingannare dall’aspetto adorabile del peloso protagonista: il giocatore avrà a sua disposizione un vasto arsenale di armi di qualsiasi genere, per affrontare i pericoli che si celano in un mondo di gioco ricco di colori sgargianti e segreti da svelare.

Giocabile interamente in terza persona, Biomutant vi consentirà anche di personalizzare il vostro protagonista, in maniera da renderlo il più vicino possibile ai vostri gusti e alla vostra personalità. In un universo contaminato (da cui il titolo del gioco), sarà però importante fare attenzione alle bio-mutazioni, perché il corpo del nostro eroe ne sarà colpito. Saremo in grado di porre fine alla decadenza del mondo e a salvare gli esseri che lo abitano dalla morte dell’albero della vita?

Per rispondere a queste domande sarà necessario attendere l’uscita del gioco il 25 maggio 2021, ma per il momento sono state svelate le speciali edizioni che possiamo acquistare per Biomutant. Ciascuna ha delle sue peculiarità e dei contenuti che possono far innamorare i collezionisti: vediamo dove trovarle al miglior prezzo.

Biomutant Standard Edition

In questo caso, parliamo dell’edizione base del gioco, che propone su un supporto fisico tutti i file di cui avete bisogno per giocare, all’interno della tradizionale confezione fisica. Non sono inclusi bonus digitali scaricabili, né per il momento del lancio né in caso ne vengano, eventualmente, pubblicati in seguito all’uscita del gioco. Il prezzo è di 60,98€ di listino.

Biomutant Atomic Edition

Questa speciale Atomic Edition per soli collezionisti vi consente di preparare la vostra casa all’arrivo di Biomutant! All’interno di uno speciale cofanetto trovate infatti una copia fisica del gioco, alla quale si affianca la custodia Steelbook con una speciale illustrazione. Il pezzo pregiato è però il diorama che mostra il protagonista in un combattimento, per una statuetta lunga 60 cm e alta 30 cm che attirerà sicuramente l’attenzione di chi la troverà nella vostra stanza.

A completare il cofanetto troviamo la t-shirt ufficiale del gioco in taglia L o XL, la colonna sonora, il poster in tessuto A1 e un tappetino per il mouse dedicato al nostro protagonista. In questo caso, il prezzo di listino è di 399,98€.

Biomutant Collector’s Edition

La preziosa Collector’s Edition del gioco si propone a sua volta con un cofanetto speciale, all’interno del quale è possibile trovare una copia fisica del gioco. A questa, si affiancano ancora una volta il poster A1 in tessuto, la colonna sonora ufficiale nella sua pregiata confezione e una speciale statuetta del protagonista, rappresentato mentre brandisce la sua spada e si prepara a un combattimento.

NB: alcune edizioni al momento non sono disponibili per il pre-ordine.