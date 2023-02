Bayonetta 3 ora a prezzo scontato! Imperdibile su Nintendo Switch!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il videogioco Bayonetta 3 per Nintendo Switch a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Bayonetta 3, il terzo episodio della popolare serie, offre non solo la possibilità di vestire i panni della protagonista Bayonetta, ma anche della misteriosa Viola, che sembra avere un legame con il passato con la storica eroina e compagni. Il gioco presenta anche personaggi vecchi e nuovi più carismatici e potenti, accompagnati da una straordinaria colonna sonora che rivisita le tracce classiche in momenti strategici e le arrangia per adattarsi alle esigenze.

Invece di essere un banale seguito o solo un terzo capitolo di una trilogia, Bayonetta 3 si rivela una serenata notturna per una protagonista ben radicata nell’immaginario popolare, un’esibizione rara di creatività al servizio dello stile e del gameplay, e un altro videogioco imperdibile per Nintendo Switch.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che “Bayonetta 3 è il miglior titolo di PlatinumGames per creatività e messa in pratica di idee uniche lato gameplay. Una summa di ciò che di grandioso può fare lo studio nipponico, e questa saga, dal lato estetico e narrativo. Un’esibizione sontuosa di stile e sostanza, un terzo capitolo esplosivo di una serie che si mette elegantemente nel gradino più alto degli stylish action: un’Apoteosi perfetta“.

Oggi potete portarvi a casa il videogioco Bayonetta 3 a soli 49,90€, consentendo di risparmiare 10€ sull’usuale prezzo di acquisto. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato!

