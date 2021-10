Baldur’s Gate, Fallout e tanti altri titoli con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti consistenti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 5,19€, rispetto agli usuali 17,29€ di listino, con uno sconto del 70%.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition torna con numerosissimi miglioramenti al gioco originale come il pieno supporto widescreen, tracce audio e grafica rimasterizzate, zoom dinamico, pathfinding evoluto, e una serie di altre ottimizzazioni di interfaccia e di gioco oltre alla presenza di nuovi alleati con i quali vivere incredibili avventure.

Per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, avvincente e completa, la Baldur’s Gate II: Enhanced Edition include anche le espansioni “Ombre di Amn” e “Trono di Bhaal” oltre all’ esclusiva espansione “The Black Pits II: Gladiators di Thay”. Ma non è finita qui: questa speciale edizione include nuove funzionalità e nuovi livelli, come una modalità multiplayer più accessibile e gli stage “Fist of the Fallen”, “A Price paid in Blood”, “A voice in the Dark” e “Defense of the Wild”.

Piuttosto interessante anche Fallout 3: Game of the Year Edition, proposto ad appena 7,99€, rispetto ai 19,99€ di listino, con uno sconto del 60%. Versione completa dell’acclamato RPG in prima persona uscito originariamente nel 2008, il titolo comprende anche le espansioni Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout, Mothership Zeta. Acquistando il gioco, inoltre, otterrete anche The Elder Scrolls: Arena e The Elder Scrolls Chapter II: Daggerfall.

Le offerte di GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

