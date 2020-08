Back To School, dove acquistare libri e accessori per il nuovo anno scolastico

Aggiornamento 30 agosto: con la scuola ormai alle porte, l’iniziativa è ancora in corso. Vi consigliamo di approfittarne!

Nonostante questo sia un 2020 pieno di cambiamenti inaspettati, settembre dovrebbe riportare un po’ di normalità nella routine dei più giovani, con il ritorno a scuola – in aula o in virtuale che sia. Ora, insomma, molti studenti stanno passando il tempo libero dividendosi tra spiagge, montagne e videogiochi, ma non è mai troppo presto per cominciare a prepararsi al ritorno tra i banchi. Dove acquistare quindi libri, cancelleria e accessori utili per seguire le lezioni del nuovo anno scolastico?

Il noto rivenditore Amazon, che nacque proprio come negozio di libri online, ha la soluzione: attraverso una pagina dedicata, tanto per cominciare, potete acquistare i libri di testo per i vostri figli (o per voi, ovviamente), approfittando di un rapido sistema che vi fa selezionare regione, provincia di residenza e infine istituto frequentato dagli studenti a cui è destinato l’acquisto. In questo modo potete trovare direttamente online i titoli dei libri adottati per i diversi corsi, per poi riceverli comodamente a casa in tutta sicurezza e senza noiose attese.

Se, invece, preferite acquistare i libri per vie tradizionali, ma avete bisogno di dotarvi di nuovi accessori per studiare, Amazon propone diverse soluzioni: nella sua sezione Pronti per la scuola, il rivenditore offre un’ampia selezione di articoli di cancelleria (come quaderni, pastelli, penne biro e diari per appuntare compiti e – come abbiamo fatto tutti – dediche e curiosità!) da infilare nella vostra borsa. E, a proposito di queste ultime, se fosse venuto il momento di cambiarle è possibile trovare anche una scelta di diversi zaini, per tutte le fasce di prezzo e per diverse esigenze – da chi punta di più allo stile alla moda a chi guarda all’ergonomia e alla comodità da tenersi sulle spalle.

Infine, Amazon ha dedicato una sezione anche agli studenti che andranno avanti con la scuola a distanza: trovate così delle proposte selezionate su tablet, PC, memorie esterne USB e veri e propri hard disk dove archiviare i vostri dati, con soluzioni ideali per chi ha necessità di seguire le lezioni senza spostarsi da casa.

È anche importante sottolineare che, per gli amanti dei libri, è in corso l’offerta dedicata ad Audible e i suoi audiolibri: iscrivendovi al servizio: se utenti Amazon Prime, avrete il 20% di sconto per proseguire con l’abbonamento dopo 30 giorni gratis (a 7,99€ anziché 9,99€ mensili). Se, quindi, amate studiare e imparare anche mentre non potete o volete leggere, magari ascoltando un buon audiolibro in auto, Audible offre una selezione di oltre 60.000 prodotti, tra cui successi della letteratura come L’amica geniale di Elena Ferrante o I Pilastri della Terra di Ken Follet, a cui si affiancano prodotti puramente culturali come il divulgatore Alberto Angela che racconta la storia di Cleopatra.

» Clicca qui per abbonarti ad Audible e ricevere i 5€ in regalo su Amazon «

Vi ricordiamo anche che siamo in attesa di scoprire la data definitiva dell’Amazon Prime Day per l’Italia, mentre per ora è stato fissato solo l’appuntamento con l’India.

