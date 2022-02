Babylon’s Fall: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sviluppato da Platinum Games, software house responsabile di titolo di indubbio spessore come Bayonetta, Metal Gear Rising: Revengeance e Astra Chain, tra gli altri, Babylon’s Fall è un nuovo action RPG dove, in compagnia di altri tre giocatori, potrete affrontare la Tower of Babiel.

Babylon’s Fall vi permetterà di creare il vostro personaggio, sia uomo che donna, scegliendo tra tre diverse classi. La prima, Husian, è specializzata nell’uso delle spade; la seconda, Agavian, in quello del martello; la terza, Geleilion, è abile con l’arco. Il gioco vi permette di equipaggiare quattro armi contemporaneamente, le quali vengono mostrate, durante i combattimenti, mentre fluttuano sulle spalle del giocatore.

Babylon's Fall è attualmente in sviluppo per Playstation 4 e Playstation 5, mentre il suo debutto sul mercato è atteso per il 3 marzo 2022.

