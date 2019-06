AWAY The Survival Series: Lanciata la campagna Kickstarter

Breaking Walls ha lanciato la campagna Kickstarter di AWAY: The Survival Series, il videogioco simile a un documentario che vi trascina nel mondo della natura incontaminata per Sony Playstation 4 e Windows PC.

Nel momento in cui stiamo scrivendo sono già stati raccolti 33.293 euro dei 40.077 richiesti grazie al contributo di 1.073 sostenitori.

Ambientato in un futuro remoto, AWAY narra le avventure di uno scoiattolo volante. La sopravvivenza della vita animale che abita il pianeta è minacciata da calamità naturali e il vostro scopo è di cercare un rifugio sicuro nella natura incontaminata. Il viaggio alla scoperta delle misteriose origini del mondo vi farà scoprire ambienti mozzafiato ricchi di creature pericolose.

Fonte: Gematsu