Streammate videogiochi? AVerMedia ha lanciato i suoi Live Streamer NEXUS e MIC 330

AVerMedia, compagnia nota per i suoi prodotti dedicati all’audio e al video digitale, ha lanciato oggi Live Streamer NEXUS e Live Streamer MIC 330, nuove soluzioni per l’ecosistema di AVerMedia dedicato a chi ama dedicarsi allo streaming.

Parliamo, infatti, di un mixer audio con cui impreziosire la vostra postazione per creare contenuti dal vivo sulle maggiori piattaforme, tra cui anche YouTube e TikTok, e di un microfono dinamico per garantire una resa cristallina alla vostra voce.

AVerMedia Live Streamer Nexus

Il Live Streamer NEXUS è un mixer audio a 6 tracce, 3 sono ingressi fisici (ottico, line in e XLR), 3 sono tracce virtuali che possono essere instradate sul PC in streaming. L’amplificatore e il processore audio integrati consentono agli editor di modificare il loro ingresso del microfono XLR per farsi sentire al meglio, mentre con Dual Mix saranno in grado di controllare 2 mix audio indipendenti, uno ascoltato nel loro streaming, uno nelle loro cuffie.

Con un touch screen IPS da 5″ e con in 4 pulsanti funzione, NEXUS può vantare anche un’app dedicata che potete utilizzare per personalizzare completamente il vostro pannello di controllo, adattandolo alle esigenze dei vostri live streaming. Che sia per cambiare scena, lanciare contenuti multimediali, controllare la musica o vedere quanti spettatori vi stanno seguendo, NEXUS vuole darvi il massimo del controllo sulla regia della vostra diretta.

AVerMedia Live Streamer MIC 330

Live Streamer MIC 330 è un microfono XLR dinamico dotato di filtro anti-pop integrato, perfetto per evitare i “pop” nella pronuncia e per garantire ai vostri spettatori un audio cristallino e privo di sbalzi.

«Il Live Streamer MIC 330, un microfono XLR dinamico, viene proposto per aiutare gli editor a farsi sentire al meglio delle loro possibilità con il minimo sforzo, in modo che possano concentrarsi sulla creazione» spiega AVerMedia nella nota ufficiale che accompagna il lancio del microfono.

I due prodotti sono già disponibili in diversi mercati e saranno lanciati presto anche in Europa.