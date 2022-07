Avatar Frontiers of Pandora sta per arrivare, spunta una data di uscita

Tra i tanti progetti annunciati da Ubisoft c’è anche Avatar Frontiers of Pandora, videogioco ovviamente ispirato al film (e a breve saga) di James Cameron.

La pellicola che ha fatto la storia del cinema (e che trovate su Amazon) diventerà presto anche un videogioco di Ubisoft, sulla scia del prossimo capitolo in uscita a fine anno.

Avatar Frontiers of Pandora era stato annunciato un anno fa durante la Summer Game Fest, come un titolo completamente next-gen ma senza data di uscita.

Un titolo che, da quel poco che si è visto, sembrava già impressionante all’epoca. Sensazione supportata anche da Massive Entertainment, che ha spiegato perché sarà next-gen.

Nel silenzio più totale che ha circondato Avatar Frontiers of Pandora nell’ultimo anno, oggi è spuntata una data di uscita per la produzione Ubisoft.

La notizia, riportata da DualShockers, proviene da un insider di solito molto affidabile, ovvero Tom Henderson: secondo l’insider il titolo potrebbe essere pubblicato venerdì 18 novembre 2022.

Henderson ne ha parlato su Twitter, discutendo del fatto che il discusso reveal della data di God of War Ragnarok sia slittato, e nel frattempo ha parlato anche di Avatar.

I don't know the release date, btw.

To speculate though, Nov 11th would be my guess.

The next Need for Speed installment is due to launch on November 4th and sources have suggested that the current plan for Ubisoft's Avatar title is due to launch on November 18th.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 30, 2022