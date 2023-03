Avatar Frontiers of Pandora sarà in prima persona? Un leak avrebbe svelato i primi screenshot

Un nuovo clamoroso leak avrebbe svelato le prime informazioni ufficiali su Avatar Frontiers of Pandora, l’ambizioso adattamento del blockbuster cinematografico realizzato da Ubisoft e su cui il team di sviluppo ha attualmente svelato ben poche informazioni.

Il videogioco ispirato al film campione d’incassi (che trovate su Amazon) è infatti in sviluppo nel quasi totale silenzio della compagnia, ma in rete sarebbero già trapelati i primi screenshot che svelerebbero dettagli interessanti.

Come riportato da TheGamer, il leak arriverebbe direttamente dall’account Twitter ScriptLeaksR6, noto già per aver diffuso pubblicamente l’artwork ufficiale di Assassin’s Creed Mirage prima dell’annuncio ufficiale di Ubisoft e particolarmente vicino proprio al publisher.

Considerando che la compagnia aveva annunciato che si poteva parlare di una nuova data di lancio solo a partire da aprile 2023, ma lasciando intendere che l’uscita potrebbe essere rimandata anche al 2024, il leak rappresenta la prima volta dopo numerosi mesi di silenzio totale che si torna a parlare di Avatar Frontiers of Pandora.

Il primo screenshot ci mostra una scena che appare un vero e proprio sparatutto in prima persona, tanto che più di un commento lo ha paragonato a un’esperienza “simile a Far Cry“, giusto per confrontarlo a un’altra esperienza di casa Ubisoft.

Lo stesso leaker pensa che l’immagine suggerisca un’esperienza prevalentemente in prima persona che, se confermata, è decisamente destinata a far discutere la community.

AFOP likely always first person pic.twitter.com/TOp7jiacut — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

La seconda immagine ci mostrerebbe invece uno spezzone di una cutscene, ma le novità non sarebbero finite qui: ScriptLeaksR6 anticipa infatti di avere a disposizione anche un gameplay e che sarebbe pronto a «pubblicarlo presto».

Posting AFOP gameplay soon pic.twitter.com/5l0hjUkc2M — Script (@ScriptLeaksR6) March 27, 2023

Attualmente Ubisoft non ha ancora avuto modo di confermare né smentire un leak che sembrerebbe essere clamoroso: come sempre facciamo in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme.

In attesa di vedere nuovamente più da vicino Avatar Frontiers of Pandora, vi ricordiamo che abbiamo riepilogato per voi tutte le informazioni ufficiali attualmente in nostro possesso, se dovesse servirvi un piccolo ripasso a causa della lunga attesa.