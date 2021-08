Gli attori nei videogiochi: quanto somigliano alla realtà

Con la sempre più insistente rincorsa al fotorealismo, sia per l’aspetto dei personaggi che per le loro animazioni, i videogiochi hanno fatto sempre più ricorso ad attori in carne e ossa, ancora più che a concept art, per dare volto e fattezze ai loro protagonisti.

Con l’avvento del motion capture e del facial capture, ecco che così i protagonisti dei nostri mondi virtuali preferiti hanno dei corrispondenti nella realtà, a cui devono il viso e spesso l’espressività (quando per la cattura delle espressioni non si ricorre a una seconda persona, dopo quella che presta invece i lineamenti).

Ma quanto sono davvero somiglianti alcuni dei più celebri personaggi dei videogiochi odierni agli attori che gli hanno dato vita? Vediamone alcuni.

Melina Juergens – Senua (Hellblade)

Il caso di Melina Juergens è straordinario: parliamo infatti di una dipendente di Ninja Theory che lavora tra le altre cose come montatrice video, scelta perché perfetta anche per il suo background personale per interpretare il ruolo di Senua, la protagonista di Hellblade.

La riproduzione del suo volto da parte del team di sviluppo è stata praticamente maniacale, come potete vedere di seguito o in questo tweet.

Actors behind characters: Melina Juergens — Senua (Hellblade: Senua’s Sacrifice) pic.twitter.com/BhxaibHuRo — best of video games (@bestofvidgames) August 9, 2021

Norman Reedus (Sam) – Death Stranding

Citiamo Norman Reedus per Death Stranding, ma potremmo in realtà citare l’intero cast, la cui somiglianza con le controparti reali è praticamente e volutamente impressionante.

Vi ricordiamo Mads Mikkelsen (Cliff), Lea Seydoux (Fragile), Margaret Qualley (Mama), Nicolas Winding Refn (Heartman), Tommie Earl Jenkins (Die-Hardman), Guillermo del Toro (Deadman).

Sam ha perfino lo stesso tatuaggio di Norman Reedus sulla mano destra

Jocelyn Mettler (Abby) – The Last of Us

Il chiacchierato personaggio di Abby Anderson ha visto il suo viso venire preso in prestito da Jocelyn Mettler, VFX artist presso Naughty Dog. Sebbene Jocelyn non abbia la stessa corporatura della deuteragonista di The Last of Us – Parte II, la sviluppatrice si è prestata a un divertente cosplay sul suo profilo Instagram, evidenziando la netta somiglianza del modello finale con il suo viso.

Abby in The Last of Us - Parte II

Cascina Caradonna (Dina) – The Last of Us Parte II

Naughty Dog ha scelto di tenere fedelissimo anche l’aspetto di Cascina Caradonna all’interno di The Last of Us – Parte II, attrice e modella che ha dato le fattezze al personaggio di Dina.

Dina in The Last of Us - Parte II

Courtney Hope (Jesse Faden) – Control

Remedy ha coinvolto volutamente in molti eventi promozionali Courtney Hope, l’attrice che ha dato il volto a Jesse Faden, protagonista di Control. La somiglianza è evidente e, in un divertente video che trovate qui, l’attrice gironzola per gli studi di Remedy parlando di Jesse in prima persona – e chi oserebbe contraddirla?

Da notare anche i capelli raccolti e la giacca, identici proprio al look scelto per la protagonista. La giacca, rivela l’attrice, è la stessa usata specificamente da Remedy per il motion capture.

Courtney Hope nel video di presentazione di Control

Jesse Faden in Control

Keanue Reeves (Johnny) – Cyberpunk 2077

Difficile non essersi accorti che il personaggio di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 sia stato interpretato da Keanu Reeves, il celebre e amatissimo attore. Presente sul palco dell’E3 per la presentazione del trailer del gioco, Reeves è riconoscibile nel gioco – anche se dobbiamo dire che abbiamo visto delle catture facciali venute anche meglio e più fedeli, rispetto a quella dell’attore di Matrix, rispetto alla resa finale.

Kit Harington (Salen Kotch) – Call of Duty: Infinite Warfare

Quando decidi di scritturare un attore riconoscibile come Kit Harington (sì, è Jon Snow di Game of Thrones), è ovvio che tu lo faccia per renderlo il più simile possibile alla sua controparte reale. Così, il più iconico tra i personaggi della saga di George R. R. Martin diventò l’ammiraglio Kotch in Call of Duty: Infinite Warfare. La somiglianza che gli sviluppatori sono riusciti a tenere con la controparte virtuale è evidente e ha bisogno di pochi commenti aggiuntivi.

Dai, ce ne concediamo uno: il volto di Harington e dei suoi personaggi sembra avere un debole per le cicatrici.

Kit Harington in Game of Thrones a sinistra e in Call of Duty a destra

Se ci sono altri personaggi di fronte ai quali siete rimasti colpiti dalla somiglianza con la controparte reale, non esitate a farcelo sapere nei commenti!