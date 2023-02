Atomic Heart per PS5 a un super prezzo! Prenotalo ora in sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Atomic Heart a un prezzo davvero conveniente!

Pubblicato da Focus Entertainment, Atomic Heart è uno sparatutto-ruolistico che vi trascinerà in una ucronia dell’Unione Sovietica ad alto tasso di azione e robot, con un comparto tecnico di tutto rispetto e perfino il doppiaggio in italiano.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che “quanto visto di Atomic Heart in questa prima prova ci ha mostrato come il titolo di Mundfish voglia avere una propria identità, nonostante l’ispirazione a grandi titoli del passato come la serie di Bioshock sia chiara. Il gioco alterna fasi prevalentemente narrative con altre leggermente horror, fino a momenti ironici molto sopra le righe e a battaglie esaltanti accompagnate da un’ottima colonna sonora“.

Oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di Atomic Heart a soli 65,69€ utilizzando il coupon CASA23, rispetto agli 81,90€ usuali di listino. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo videogame a prezzo scontato!

