ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi | Recensione

La scheda madre è sicuramente il componente principale di una configurazione PC, dato che è proprio ad essa che vanno collegati CPU, memorie, scheda video, SSD, hard disk e tutte le varie periferiche. Per questo motivo è molto importante scegliere con attenzione il modello da utilizzare, così da poter sfruttare al meglio il resto dei componenti. ASUS, uno dei maggiori produttori di hardware taiwanesi, propone sul mercato la ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi, mainboard che, come dice il nome stesso, è basata sul chipset B550 di casa AMD.

Abbiamo avuto modo di provare la scheda madre nel corso delle scorse settimane, rimanendo molto soddisfatti dalle prestazioni e dalla completissima confezione, che contiene al suo interno anche accessori comunemente non forniti con la stragrande maggioranza delle alternative dei concorrenti. Il prezzo, lo diciamo sin da subito, non è propriamente popolare, soprattutto per un prodotto dotato di un chipset di fascia media, ma è più che adeguato alla qualità e al generoso contenuto della confezione.

La scheda madre si presenta bene sin da subito

Confezione

Partiamo proprio dalla confezione che, immediatamente, si fa notare per una parte frontale decisamente accattivante grazie a una foto della scheda madre su uno sfondo nero che presenta colori molto forti che richiamano l’anima gaming del prodotto a marchio ROG (Republic Of Gamers).

Aprendola veniamo subito accolti dalla motherboard stessa e, rimuovendola, scopriamo la presenza di un secondo scompartimento sottostante dove sono collocati tantissimi accessori. Sicuramente la prima cosa che salta all’occhio è la scheda Hyper M.2 x16 Gen 4, che permette di stipare al suo interno altri quattro SSD in formato M.2 (oltre ai due slot già presenti sulla scheda madre), così da avere la possibilità di massimizzare lo spazio di archiviazione dei dati del proprio sistema.

Decisamente generosa anche la quantità di cavi forniti, partendo dai più comuni serial ATA per il collegamento di SSD o hard disk attraverso tale interfaccia, fascette, prolunghe per gli header che consentono di controllare eventuali LED RGB presenti nel case, un’antenna esterna per migliorare la ricezione delle reti WiFi (che replica la forma di una pinna), un convertitore da USB-C a jack audio standard da 3,5mm (utile per sfruttare l’ottima scheda audio integrata, ma di quello parleremo più avanti), viti, manuali e tutto quello che vi serve ad installare il prodotto nello chassis (viene anche fornito un CD con i driver, piuttosto anacronistico ma potenzialmente utile).

Diamo un'occhiata in maniera più ravvicinata

Ottima la dotazione di accessori aggiuntivi all'interno della confezione

Design e caratteristiche tecniche

La scheda madre ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi offre un look molto aggressivo, tipico della linea di prodotti destinati ai videogiocatori del noto produttore taiwanese. Il PCB è di colore nero, con accenti colore viola e argento che riprendono l’estetica della stessa confezione. Si nota immediatamente la presenza di generosi dissipatori di calore per la sottosezione di alimentazione, che può contare su ben 16 (14+2) stadi di potenza con bobine di arresto in lega di alta qualità e condensatori durevoli, in modo da offrire performance ottimali con i processori AMD Ryzen serie 3000, 4000G e 5000. In particolare, è stato impiegato un sistema di raffreddamento attivo con heatpipe a L con copertura delle porte di I/O in alluminio.

Come ricordato dal nome stesso, la motherboard è basata sul chipset B550 che, seppur di fascia media, condivide tantissime caratteristiche con l’X570, sia a livello di supporto delle memorie, sia per la presenza di slot PCI Express 4.0 per scheda grafica e SSD NVMe. Entrando più nello specifico, ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi presenta due slot M.2, accoppiati a coperture in metallo per la dissipazione del calore prodotto dai dispositivi, ma è possibile espandere ulteriormente la quantità di unità di archiviazione grazie alla scheda Hyper M.2 x16 Gen4 inclusa in confezione, di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Sulla scheda madre sono presenti due slot PCI Express 4.0 x16 per l’installazione di due schede video contemporaneamente in SLI (nel caso di prodotti NVIDIA) o CrossFire (per AMD). Questa scelta, tuttavia, non permette di sfruttare al meglio la scheda Hyper M.2 x16, in quanto non sono fisicamente disponibili abbastanza linee PCI Express per spingere a piena velocità sia la scheda video che la Hyper M.2 contemporaneamente.

Nella parte posteriore troviamo un reparto di connettività piuttosto avanzato, composto da quattro porte USB 2.0 (di cui una collegata al pulsante di BIOS FlashBack che consente di effettuare la scrittura del BIOS in modo semplice ed immediato), tre USB 3.2 Gen 2 (due Type-A e una Type-C), un connettore Ethernet da 2,5Gb/s controllato dal chip Intel i225-V, un’uscita video HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.2 (entrambe attivate in presenza di una APU Ryzen 4000G), due connettori per collegare l’antenna esterna (sono supportate anche le reti WiFi 6 grazie al chip Intel Wi-Fi 6 AX1200 con Bluetooth 5.1), cinque jack audio da 3,5mm e una porta USB 2.0 Type-C (che può essere sfruttata anche per l’audio).

Uno sguardo generale alla scheda madre

Buona la dotazione di porte

A tal proposito, grande importanza è stata data alla tecnologia ROG Supreme FX, in grado di fornire una qualità migliore rispetto alla maggior parte delle schede audio integrate grazie a schermature sia del chip, per preservare l’integrità dei segnali dalle interferenze elettromagnetiche, che delle linee audio, accompagnata da due op-amp con impedenza per cuffie da 32 a 600 Ohm e condensatori giapponesi Premium Nichicon. Infine, il chip di controllo S210 rileva in maniera del tutto trasparente il tipo di dispositivo collegato in modo che la porta USB 2.0 Type-C possa essere utilizzata sia per i dispositivi audio che come normale porta dati.

Non solo le caratteristiche tecniche della componente sonora sono di alto livello, ma anche il bundle software. Infatti, è possibile attivare una funzionalità per la cancellazione dei rumori ambientali tramite AI, che funziona sia con le cuffie collegate tramite jack da 3,5mm che Bluetooth o USB, così da farsi sentire chiaramente da amici, colleghi e compagni di squadra anche in presenza di rumori all’interno dell’ambiente. Inoltre, la suite Sonic Radar III vi consentirà di personalizzare la resa sonora finale ed attivare effetti surround via DTS: Sound Unbound.

Per quanto riguarda il resto dei connettori presenti sulla ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi, troviamo i classici header per il collegamento di ventole del case, della CPU, dell’eventuale pompa del sistema di raffreddamento a liquido AIO, varie porte USB, sei SATA III per il collegamento di SSD e hard disk in formato da 2,5” (o anche 3,5” nel caso di hard disk meccanici). Non mancano alcuni LED di stato, un piccolo display capace di riportare codici di errore, così da aiutarvi ad effettuare una diagnosi più accurata in caso di problemi, e LED RGB integrati compatibili con l’ecosistema ASUS AURA Sync.

ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi è perfetta anche per realizzare una vera e propria workstation, data la presenza di quattro slot di memoria che consentono di installare fino ad un massimo di ben 128GB di memorie DDR4, con frequenze che vanno da 2.133MHz a 5.100MHz, quest’ultima piuttosto utile in combinazione alle APU.

Prestazioni ed esperienza d’uso

La scheda madre ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi, aderendo al formato ATX (con dimensioni di 30,5×24,4 cm), si adatta alla maggior parte dei case sul mercato. Il montaggio delle varie componenti è agevole e gli header interni sono posizionati in modo ottimale.

Il BIOS UEFI è molto completo e consta di due parti distinte: una più semplice, denominata EZ Mode, che consente di modificare in maniera immediata le principali impostazioni, e una più completa che permette di accedere ad una vasta gamma di opzioni, così da settare in modo accurato ogni singola caratteristica del proprio sistema. Ad ogni modo, grazie alla comoda guida integrata anche le funzioni più avanzate saranno facili da comprendere ed, eventualmente, potete anche lasciare che la motherboard stessa si occupi delle operazioni più delicate, come l’overclock della CPU.

Installazione della scheda all'intendo di un case

Il BIOS è ricco di opzioni

La suite di programmi per Windows 10 è davvero molto completa e può contare, oltre che su Sonic Radar III, anche sulla pluricollaudata utility Armoury Crate, utilizzata praticamente da tutti i prodotti a marchio ASUS; AI Suite 3, che si occupa di monitorare in tempo reale statistiche e tensioni così da regolare al meglio l’overclock; GameFirstVI, che ottimizza le impostazioni di rete per garantire sempre il massimo livello di prestazioni durante le fasi di gaming online; e RamCache III che, in connubio con SSD NVMe ad alta velocità, permette di migliorare i tempi di caricamento di videogiochi e programmi.

Messa sul banco di prova, la motherboard ASUS ROG STRIX B550-XE Gaming WiFi ha mostrato un comportamento in linea con le aspettative, con risultati prestazionali in ambito di overclock e stabilità che non hanno nulla da invidiare a modelli equipaggiati con chipset di livello superiore. Il sottosistema di alimentazione a 14+2 fasi è in grado di fornire una tensione stabile, consentendo di portare i chip al loro massimo potenziale. Niente paura, quindi, anche con CPU piuttosto esigenti come il Ryzen 9 5950X.

La suite Sonic Studio III consente di personalizzare la qualità di ascolto

I software forniti sono davvero numerosi

La soluzione di raffreddamento implementata è più che adeguata e le temperature registrate nella zona VRM sono sempre state ben al sotto dei livelli di guardia. In sostanza, questo prodotto vi permette di spingere al massimo la vostra configurazione basata su processori AMD Ryzen senza evidenti limiti, anche in presenza di schede video di ultima generazione (AMD Radeon RX 6000 e NVIDIA RTX 30) e SSD NVMe su interfaccia PCI Express 4.0.